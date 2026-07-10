Guardias de hospitales porteños funcionarán normalmente durante el paro

A pesar del paro nacional convocado para este miércoles, las guardias mínimas en los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires se mantendrán operativas. El anuncio busca garantizar la atención de emergencias ante la medida de fuerza.

Las guardias de los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires funcionarán con normalidad durante el paro nacional convocado para este miércoles, según confirmaron fuentes oficiales del Gobierno porteño.

El anuncio se produce en medio de la medida de fuerza que afectará a varios sectores, incluyendo el transporte y la educación. En los hospitales, se mantendrán las guardias mínimas para atender emergencias y casos de urgencia, evitando que la protesta impacte en la atención sanitaria crítica.

Desde el Ministerio de Salud de la Ciudad se indicó que los servicios esenciales estarán garantizados. Esto incluye salas de guardia, quirófanos de emergencia y atención en áreas como pediatría, obstetricia y cuidados intensivos. Los pacientes con turnos programados, en cambio, podrían sufrir reprogramaciones o demoras.

El paro fue convocado por la CGT y otros gremios en rechazo a las políticas económicas del Gobierno nacional. En el ámbito sanitario, varios sindicatos de la salud adhirieron a la medida, aunque con la salvedad de mantener las guardias mínimas obligatorias por ley.

"El objetivo es no dejar sin cobertura a la población que requiere atención inmediata", explicaron voceros del Ejecutivo porteño. Fuentes del Hospital de Clínicas y del Garrahan confirmaron que seguirán los protocolos habituales para días de paro.

En el resto del país, la situación varía según las provincias. En algunos distritos, como Córdoba o Santa Fe, también se aseguraron servicios mínimos en salud pública, aunque con diferentes niveles de adhesión.

Este tipo de medidas genera siempre un debate sobre el derecho a huelga versus el derecho a la salud. La ley de guardia mínima en servicios esenciales busca equilibrar ambos, aunque frecuentemente genera tensiones entre gremios y autoridades.

Desde Última Hora Diario seguimos el desarrollo de la jornada y cualquier actualización sobre el impacto del paro en el sistema de salud porteño.