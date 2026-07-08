Familia de hombre muerto en operativo policial en Vicente López convoca a una marcha por Justicia

Los familiares de la víctima organizan una movilización para exigir respuestas sobre las circunstancias de su muerte durante un procedimiento en la localidad bonaerense. El caso genera reclamos por presunto uso excesivo de la fuerza.

La familia de un hombre que falleció durante un operativo policial en Vicente López convocó a una marcha para pedir justicia. El hecho ocurrió en las últimas semanas y generó un fuerte reclamo de los allegados, que cuestionan la versión oficial de los hechos.

Según los datos disponibles, el procedimiento se llevó a cabo en una zona residencial del partido de Vicente López, en el norte del conurbano bonaerense. La víctima, cuya identidad aún no fue revelada oficialmente por las autoridades judiciales, perdió la vida tras recibir impactos de bala. Los familiares sostienen que se trató de un caso de violencia institucional y exigen una investigación independiente.

La marcha fue anunciada para los próximos días y se espera que parta desde un punto emblemático de la localidad para dirigirse hacia la municipalidad o alguna sede judicial cercana. “Queremos que se sepa la verdad y que no quede impune”, expresó un vocero de la familia en declaraciones recogidas por medios locales. El llamado se difundió principalmente a través de redes sociales y grupos de vecinos.

Desde el lado policial, se argumenta que el operativo respondía a un aviso por un presunto delito en la zona y que la víctima habría opuesto resistencia. Sin embargo, testigos citados por la familia contradicen esa versión y hablan de un accionar desmedido. La causa está en manos de la Justicia bonaerense, que por ahora caratuló el hecho como “muerte en ocasión de un procedimiento policial”.

Este tipo de episodios reaviva el debate sobre los protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad en el conurbano. Organizaciones de derechos humanos ya se sumaron al reclamo y acompañarán la movilización. En Vicente López, un municipio que suele mostrarse como uno de los más tranquilos del Gran Buenos Aires, el caso generó sorpresa y malestar entre los vecinos.

La familia, acompañada por abogados y referentes barriales, pidió que la marcha se realice de forma pacífica y que sirva para visibilizar no solo este caso puntual sino también otros similares ocurridos en la provincia en los últimos meses. “No queremos que sea uno más”, dijeron.

Hasta el momento no hay confirmación oficial sobre la cantidad de efectivos involucrados ni si se realizaron pericias balísticas independientes. La marcha se perfila como el primer gran acto público para presionar por avances concretos en la investigación. Se espera que durante la concentración se lean testimonios y se exija la rápida identificación de los responsables.

En un país donde los casos de violencia institucional siguen generando titulares, este episodio en Vicente López se suma a una lista que muchos consideran demasiado larga. La familia confía en que la movilización logre poner el tema en la agenda pública y obligue a las autoridades a dar respuestas claras y rápidas.