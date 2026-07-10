Cerraron el Paso Cristo Redentor por fuertes nevadas y advierten que podría seguir cerrado una semana

Las intensas nevadas obligaron a cerrar el principal paso terrestre entre Argentina y Chile. Las autoridades advirtieron que las condiciones climáticas adversas podrían extenderse al menos siete días más.

El Paso Internacional Cristo Redentor, principal vía de conexión terrestre entre Argentina y Chile a la altura de Mendoza, fue cerrado este martes debido a las fuertes nevadas que se registran en la alta cordillera.

Según informaron desde Vialidad Nacional y Gendarmería, la medida se tomó por razones de seguridad ante la intensa acumulación de nieve y las malas condiciones de visibilidad. El cierre rige tanto para el tránsito liviano como para el transporte de carga.

Las autoridades chilenas y argentinas advirtieron que las condiciones climáticas adversas podrían prolongarse al menos por una semana. El Servicio Meteorológico Nacional y su par trasandino pronostican nuevas precipitaciones níveas y vientos fuertes en la zona de alta montaña.

"Estamos evaluando día a día la situación. Por el momento no hay fecha de reapertura prevista", indicaron fuentes oficiales. Recomiendan a los conductores consultar el estado del paso antes de iniciar cualquier viaje hacia la frontera.

El Paso Cristo Redentor es utilizado por miles de personas y transportistas cada mes. Su cierre genera complicaciones logísticas tanto para el comercio bilateral como para los turistas que planeaban cruzar la cordillera.

Desde la Coordinación de Tránsito de Mendoza recomendaron a quienes tenían previsto viajar hacia Chile optar por el Paso Pehuenche o el Paso Cardenal Samoré, aunque estos también presentan condiciones complejas por el temporal.

En la zona ya se registraron más de 80 centímetros de nieve acumulada en algunos tramos. Los equipos de Vialidad trabajan en la limpieza de la ruta, pero las nuevas nevadas impiden avanzar con las tareas.

Este tipo de cierres son habituales durante el invierno en la cordillera de los Andes, aunque este año se adelantaron respecto de temporadas anteriores. Las bajas temperaturas y el viento blanco representan un riesgo importante para la circulación vehicular.

Las empresas de transporte de pasajeros ya comenzaron a reprogramar sus servicios. Aquellos que tenían pasajes para los próximos días recibirán la opción de reembolso o cambio de fecha sin costo adicional.

Desde el lado chileno, la autoridad fronteriza también confirmó el cierre preventivo y pidió a los viajeros evitar acercarse a la zona de alta montaña hasta nuevo aviso.

Vialidad Nacional recordó que circular por la ruta internacional sin autorización en estas condiciones puede generar multas importantes y poner en riesgo la vida de los conductores y sus acompañantes.

Se espera que en las próximas horas se actualice el parte oficial con más precisiones sobre el pronóstico y las tareas de despeje. Mientras tanto, la recomendación es clara: no viajar hacia la frontera por el Cristo Redentor.