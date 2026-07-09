Fútbol argentino bajo sospecha: arbitrajes, corrupción y trofeos polémicos

Las denuncias de favoritismos arbitrales, irregularidades en los campeonatos y falta de transparencia amenazan la credibilidad del fútbol local. Un análisis de los casos que ponen en jaque a la AFA y al espectáculo.

El fútbol argentino atraviesa una de sus crisis de credibilidad más profundas en años. Las sospechas de corrupción, los arbitrajes cuestionados y los trofeos que terminan envueltos en polémica han puesto en el centro de la escena a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a los principales clubes del país.

Desde hace meses, hinchas, periodistas y hasta algunos dirigentes admiten en privado lo que pocos se animan a decir en público: el campeonato local perdió gran parte de su legitimidad. Los fallos arbitrales que cambian resultados, las suspensiones selectivas y las decisiones de la liga que parecen beneficiar siempre a los mismos equipos alimentan un clima de desconfianza generalizada.

Uno de los casos más resonantes fue la polémica por el título de la Liga Profesional 2025, donde varios clubes presentaron reclamos formales por errores arbitrales que, según sus cálculos, les costaron puntos decisivos. En al menos tres fechas, los VARs fueron acusados de omitir jugadas claras de penal o de anular goles por offside inexistentes, siempre en perjuicio de los mismos equipos.

La situación llegó a tal punto que la FIFA y la Conmebol enviaron observadores discretos a varios partidos de la fecha clave. Fuentes cercanas a ambas entidades confirmaron a este medio que se busca evitar que la crisis argentina termine salpicando las competencias internacionales, como ya ocurrió con la Copa Libertadores 2024.

Desde el lado de la AFA, el presidente Claudio Tapia defiende la “transparencia total” del torneo y asegura que los reclamos son parte del “folclore del fútbol”. Sin embargo, un informe interno de la Comisión de Arbitraje al que accedió Última Hora Diario revela que el 42% de las decisiones revisadas por el VAR en la última temporada generaron quejas formales de los clubes. El número es el más alto desde la implementación de la tecnología.

Los problemas no se limitan al campo de juego. En las últimas semanas surgieron nuevas denuncias sobre la comercialización de derechos de televisión y la distribución de recursos entre clubes grandes y del ascenso. Un grupo de dirigentes del ascenso presentó una denuncia ante la Justicia Federal por “distribución irregular de fondos” que involucraría a varios miembros del Comité Ejecutivo de la AFA.

“Esto ya no es fútbol, es un negocio donde los mismos de siempre ganan y los de abajo perdemos siempre”, resumió el presidente de un club de la Primera Nacional que pidió reserva de su identidad. El malestar es transversal: desde La Plata hasta Tucumán, desde Rosario hasta Córdoba, la sensación es la misma.

El caso más grave se dio en la final de la Copa Argentina, donde el árbitro anuló un gol en tiempo de descuento por una supuesta falta que las imágenes no mostraban. El club perdedor presentó pruebas ante la Conmebol y amenaza con llegar a la FIFA. Mientras tanto, el trofeo quedó manchado antes de llegar a la vitrina.

Expertos consultados coinciden en que el problema estructural es la falta de independencia del arbitraje. La Comisión de Arbitraje depende directamente de la AFA, lo que genera un conflicto de intereses evidente. En países como España o Inglaterra, el VAR y los árbitros responden a organismos independientes; en Argentina sigue siendo un poder dentro del poder.

La crisis llega en un momento delicado para el fútbol nacional. Con la selección campeona del mundo y varios jugadores brillando en Europa, el contraste con el torneo local es cada vez más escandaloso. Muchos hinchas ya no creen en lo que ven. Las tribunas vacías en varios estadios de la liga son la prueba más clara.

Desde Última Hora Diario venimos siguiendo estos temas desde hace meses. La falta de respuestas concretas de la AFA y la reiteración de los mismos errores arbitrales no hacen más que profundizar la grieta entre el espectáculo y su público.

La pelota sigue rodando, pero cada vez son más los que se preguntan si realmente vale la pena seguirla. El fútbol argentino necesita una limpieza profunda si quiere recuperar la confianza que hoy parece haber perdido para siempre.