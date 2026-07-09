15 jugadores argentinos que triunfaron en Europa

Desde Maradona y Messi hasta figuras menos mediáticas pero con huella imborrable, repasamos 15 casos de argentinos que dejaron marca profunda en el fútbol europeo.

El fútbol argentino siempre tuvo un talento desbordante que, cuando cruza el Atlántico, suele florecer de maneras inesperadas. No se trata solo de los nombres obvios. Hay carreras que marcaron épocas, clubes y hasta ligas enteras.

Diego Armando Maradona no necesita presentación. Su paso por el Napoli entre 1984 y 1991 transformó un club del sur de Italia en campeón de Serie A y Copa UEFA. Todavía hoy el San Paolo lleva su nombre y Nápoles lo venera como pocos.

Lionel Messi, después de 21 años en Barcelona, sumó 35 títulos y se convirtió en el máximo goleador histórico de La Liga. Su paso por el PSG y ahora el Inter Miami no borran lo que construyó en Europa.

Alfredo Di Stéfano es, para muchos, el mejor jugador de la historia del Real Madrid. Llegó en 1953 y ganó cinco Copas de Europa consecutivas. Su versatilidad y olfato de gol siguen siendo referencia.

Gabriel Batistuta convirtió a la Fiorentina en un equipo temible. Sus 168 goles en Italia, repartidos entre Fiorentina y Roma, lo colocan entre los delanteros más letales de los noventa y principios de los dos mil.

Hernán Crespo brilló en Parma, Lazio e Inter. Ganó una Copa UEFA, una Serie A y fue clave en la Lazio campeona de 2000. Su capacidad para definir en el área sigue siendo envidiada.

Juan Román Riquelme vivió su mejor versión europea en el Villarreal. Llevó al Submarino Amarillo a una semifinal de Champions League en 2006 y dejó momentos de fútbol que todavía se recuerdan en el Madrigal.

Javier Mascherano y Javier Zanetti representan otra cara del éxito: la del jugador que se adapta y se vuelve indispensable. Mascherano fue pilar del Liverpool y el Barcelona; Zanetti jugó 19 temporadas en el Inter, ganó todo y se retiró con 40 años como referente.

Sergio Agüero explotó en el Atlético de Madrid y luego se convirtió en ídolo del Manchester City, donde rompió récords de goles y fue parte fundamental del primer gran ciclo de los Citizens en la Premier.

Gonzalo Higuaín dejó huella en Real Madrid, Napoli y Juventus. En Italia marcó 36 goles en una temporada con el Napoli, récord que recién Messi pudo igualar años después.

Pablo Aimar, Santiago Solari y Juan Sebastián Verón también dejaron su sello. Aimar fue figura en Valencia, Solari ganó varias Champions con el Real Madrid y Verón, a pesar de las críticas iniciales, terminó siendo campeón de la Premier con el Manchester United y de la Serie A con la Juventus.

Walter Samuel fue el “Muro” del Inter de Mourinho, central clave en el triplete de 2010. Y Esteban Cambiasso, su socio en el mediocampo, jugó más de 450 partidos con la camiseta nerazzurra y ganó 15 títulos.

Ariel Ortega, aunque irregular, tuvo destellos brillantes en el Valencia y el Parma. Y Claudio Caniggia dejó momentos inolvidables en la Roma y el Benfica.

Más allá de los números, lo que une a estos 15 casos es la capacidad de adaptarse a ligas más exigentes, a culturas diferentes y a presiones que en Argentina pocas veces se viven. Algunos brillaron por su talento puro, otros por su inteligencia táctica o su mentalidad ganadora.

El fútbol argentino sigue exportando talento. Y Europa, que lo sabe, sigue apostando. La lista podría seguir, pero estos 15 representan, cada uno a su manera, lo mejor que dio el país en las canchas del Viejo Continente.