Cuántos goles tiene Lionel Messi en su carrera: el registro estadístico actualizado

El astro argentino sigue sumando números históricos. Repasamos el total oficial de goles de Lionel Messi en clubes y selección, con desglose por etapa y competencia.

Lionel Messi no para de escribir historia. A sus 37 años y ya instalado en la Major League Soccer, el capitán de la Selección Argentina sigue acumulando goles que lo mantienen en la conversación por el podio de los máximos artilleros de todos los tiempos.

Según los registros actualizados al cierre de la temporada 2024 de la MLS, el rosarino alcanzó los 851 goles oficiales en su carrera profesional. Esta cifra incluye partidos con clubes y con la Selección Nacional, y se calcula con los estándares que suelen aplicar los principales organismos estadísticos y medios especializados.

Desglose por etapa

Barcelona (2004-2021): 672 goles en 778 partidos. Aquí se concentra la mayor parte de su legado, con récords absolutos en LaLiga (474 goles) y en la historia del club blaugrana.

672 goles en 778 partidos. Aquí se concentra la mayor parte de su legado, con récords absolutos en LaLiga (474 goles) y en la historia del club blaugrana. Paris Saint-Germain (2021-2023): 32 goles en 75 encuentros. Una etapa corta pero productiva, con dos títulos de Ligue 1.

32 goles en 75 encuentros. Una etapa corta pero productiva, con dos títulos de Ligue 1. Inter Miami (desde 2023): Hasta la fecha, 36 goles en 45 partidos oficiales, incluyendo la Leagues Cup y la MLS. Su influencia va mucho más allá de los números: el equipo pasó de ser un proyecto modesto a candidato permanente.

Hasta la fecha, 36 goles en 45 partidos oficiales, incluyendo la Leagues Cup y la MLS. Su influencia va mucho más allá de los números: el equipo pasó de ser un proyecto modesto a candidato permanente. Selección Argentina (2005-actualidad): 112 goles en 190 partidos. El pico emocional llegó en Qatar 2022 con el título mundial, pero Messi ya era el máximo goleador histórico de la Albiceleste mucho antes.

Sumando todo, los 851 goles lo ubican en el segundo lugar de la lista histórica, apenas por detrás de Cristiano Ronaldo (que supera los 900). La diferencia, sin embargo, se acorta si se consideran solo los goles en ligas top de Europa o si se pondera la efectividad por minuto jugado.

Cómo se cuentan los goles de Messi

El debate sobre “qué se cuenta” es eterno. La cifra de 851 incluye goles en partidos oficiales de ligas, copas nacionales, copas internacionales de clubes y partidos con la selección (incluyendo eliminatorias, Copa América, Mundial y amistosos de alto nivel). No se incluyen, en cambio, los goles en partidos de pretemporada ni en torneos amistosos de verano que no tengan carácter oficial.

En los últimos meses, cada tanto aparece una cifra distinta según la fuente. Sporting News, Transfermarkt y Opta coinciden en el rango de los 850-860 goles oficiales. La diferencia de pocos tantos suele deberse a si se incluyen o no ciertos penales en torneos juveniles o algún gol en un partido de la Supercopa que alguna base de datos registra de forma distinta.

El contexto argentino y el impacto local

Para el hincha argentino, más allá del número redondo, lo que importa es el peso específico de esos goles. Los 112 con la Selección no son solo una marca: son el gol a México en el Mundial 2006, el penal ante Francia en la final de 2022, los tantos clave en las Copas América 2021 y 2024. Son goles que se tradujeron en títulos que tardaron décadas en llegar.

Mientras tanto, en la MLS, Messi ya rompió varios récords de la liga norteamericana y sigue demostrando que su nivel competitivo no depende del escenario. Cada fin de semana, miles de argentinos se levantan temprano o se quedan hasta la madrugada para ver si “La Pulga” vuelve a convertir.

¿Dónde para la cuenta?

Messi ha dicho varias veces que no persigue récords personales, pero los números lo persiguen a él. Con contrato vigente en Inter Miami hasta fines de 2025 y con la puerta abierta para jugar el Mundial 2026, es razonable pensar que superará los 880 o 900 goles antes de colgar los botines.

Lo que ya nadie discute es que, más allá del dígito exacto, Lionel Messi cambió para siempre la forma de medir la excelencia en el fútbol. Los 851 (y los que vendrán) son apenas la huella visible de algo mucho más grande.