Fecha 6 del Apertura 2026: días, horarios, TV y árbitros de la Liga Profesional
La sexta jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional ya tiene programación completa. Conocé todos los partidos, horarios, cómo verlos en vivo por TV y quiénes serán los árbitros.
La fecha 6 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional ya está definida. Después de una jornada con sorpresas y goles, el fútbol argentino vuelve este fin de semana con cruces que prometen definir la punta y el fondo de la tabla.
El plato fuerte será el clásico entre Boca Juniors e Independiente, que se jugará el domingo en La Bombonera. Pero no será el único atractivo: Racing recibe a River en un duelo de equipos grandes y San Lorenzo visita a Rosario Central en un partido clave para los de Boedo.
Programación completa
Viernes 20 de febrero
- 19:00 – Argentinos Juniors vs. Banfield (TNT Sports)
- 21:15 – Instituto vs. Belgrano (TNT Sports)
Sábado 21 de febrero
- 17:00 – Central Córdoba (SdE) vs. Gimnasia (LP) (TNT Sports)
- 19:15 – Talleres vs. Platense (TNT Sports)
- 21:30 – Vélez vs. Huracán (TNT Sports)
Domingo 22 de febrero
- 17:00 – San Lorenzo vs. Rosario Central (ESPN Premium)
- 19:15 – Boca Juniors vs. Independiente (TNT Sports)
- 21:30 – Racing vs. River Plate (ESPN Premium)
Lunes 23 de febrero
- 19:00 – Unión vs. Newell's (TNT Sports)
- 21:15 – Lanús vs. Estudiantes (LP) (TNT Sports)
Martes 24 de febrero
- 19:00 – Godoy Cruz vs. Atlético Tucumán (TNT Sports)
- 21:15 – Defensa y Justicia vs. Barracas Central (TNT Sports)
Miércoles 25 de febrero
- 19:00 – Independiente Rivadavia vs. Deportivo Riestra (TNT Sports)
- 21:15 – San Martín (SJ) vs. Aldosivi (TNT Sports)
Árbitros confirmados
- Argentinos Juniors – Banfield: Darío Herrera
- Instituto – Belgrano: Fernando Echenique
- Central Córdoba – Gimnasia: Pablo Dóvalo
- Talleres – Platense: Nicolás Ramírez
- Vélez – Huracán: Yael Falcón Pérez
- San Lorenzo – Rosario Central: Facundo Tello
- Boca Juniors – Independiente: Andrés Merlos
- Racing – River: Silvio Trucco
- Unión – Newell's: Hernán Mastrángelo
- Lanús – Estudiantes: Jorge Baliño
- Godoy Cruz – Atlético Tucumán: Leandro Rey Hilfer
- Defensa y Justicia – Barracas Central: Sebastián Zunino
- Independiente Rivadavia – Deportivo Riestra: Luis Lobo Medina
- San Martín (SJ) – Aldosivi: Maximiliano Nicolás Ramírez
La mayoría de los partidos se podrán seguir por las pantallas de TNT Sports, mientras que los dos cruces dominicales de mayor peso irán por ESPN Premium. Como es habitual, la transmisión en vivo también estará disponible en las plataformas de streaming asociadas.
Con River y Boca jugando fuera de casa en esta fecha, la pelea por la punta se pone picante. Mientras tanto, en la zona baja varios equipos buscarán sumar para alejarse del descenso. El Apertura 2026 sigue siendo una carrera abierta y esta sexta jornada puede dejar varios cambios en la tabla de posiciones.