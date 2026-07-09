Fecha 6 del Apertura 2026: días, horarios, TV y árbitros de la Liga Profesional

La sexta jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional ya tiene programación completa. Conocé todos los partidos, horarios, cómo verlos en vivo por TV y quiénes serán los árbitros.

La fecha 6 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional ya está definida. Después de una jornada con sorpresas y goles, el fútbol argentino vuelve este fin de semana con cruces que prometen definir la punta y el fondo de la tabla.

El plato fuerte será el clásico entre Boca Juniors e Independiente, que se jugará el domingo en La Bombonera. Pero no será el único atractivo: Racing recibe a River en un duelo de equipos grandes y San Lorenzo visita a Rosario Central en un partido clave para los de Boedo.

Programación completa

Viernes 20 de febrero

19:00 – Argentinos Juniors vs. Banfield (TNT Sports)

21:15 – Instituto vs. Belgrano (TNT Sports)

Sábado 21 de febrero

17:00 – Central Córdoba (SdE) vs. Gimnasia (LP) (TNT Sports)

19:15 – Talleres vs. Platense (TNT Sports)

21:30 – Vélez vs. Huracán (TNT Sports)

Domingo 22 de febrero

17:00 – San Lorenzo vs. Rosario Central (ESPN Premium)

19:15 – Boca Juniors vs. Independiente (TNT Sports)

21:30 – Racing vs. River Plate (ESPN Premium)

Lunes 23 de febrero

19:00 – Unión vs. Newell's (TNT Sports)

21:15 – Lanús vs. Estudiantes (LP) (TNT Sports)

Martes 24 de febrero

19:00 – Godoy Cruz vs. Atlético Tucumán (TNT Sports)

21:15 – Defensa y Justicia vs. Barracas Central (TNT Sports)

Miércoles 25 de febrero

19:00 – Independiente Rivadavia vs. Deportivo Riestra (TNT Sports)

21:15 – San Martín (SJ) vs. Aldosivi (TNT Sports)

Árbitros confirmados

Argentinos Juniors – Banfield: Darío Herrera

Instituto – Belgrano: Fernando Echenique

Central Córdoba – Gimnasia: Pablo Dóvalo

Talleres – Platense: Nicolás Ramírez

Vélez – Huracán: Yael Falcón Pérez

San Lorenzo – Rosario Central: Facundo Tello

Boca Juniors – Independiente: Andrés Merlos

Racing – River: Silvio Trucco

Unión – Newell's: Hernán Mastrángelo

Lanús – Estudiantes: Jorge Baliño

Godoy Cruz – Atlético Tucumán: Leandro Rey Hilfer

Defensa y Justicia – Barracas Central: Sebastián Zunino

Independiente Rivadavia – Deportivo Riestra: Luis Lobo Medina

San Martín (SJ) – Aldosivi: Maximiliano Nicolás Ramírez

La mayoría de los partidos se podrán seguir por las pantallas de TNT Sports, mientras que los dos cruces dominicales de mayor peso irán por ESPN Premium. Como es habitual, la transmisión en vivo también estará disponible en las plataformas de streaming asociadas.

Con River y Boca jugando fuera de casa en esta fecha, la pelea por la punta se pone picante. Mientras tanto, en la zona baja varios equipos buscarán sumar para alejarse del descenso. El Apertura 2026 sigue siendo una carrera abierta y esta sexta jornada puede dejar varios cambios en la tabla de posiciones.