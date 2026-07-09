Cómo fue el camino de Independiente Rivadavia hasta ganar la Copa Argentina 2025

Repasamos el cuadro completo, los cruces clave y los resultados de la edición 2025 de la Copa Argentina que se quedó el equipo mendocino, una de las sorpresas más grandes del fútbol argentino en los últimos años.

El fútbol argentino volvió a dar una de esas historias que parecen guionadas. Independiente Rivadavia, el modesto equipo mendocino que recién se afianzaba en Primera División, se coronó campeón de la Copa Argentina 2025 tras una campaña impecable que combinó solidez defensiva, efectividad en las áreas y un poco de esa fortuna que siempre acompaña a los equipos que creen.

El torneo, que reúne a clubes de todas las categorías, mantuvo su formato de eliminación directa y ofreció varios cruces atractivos. Rivadavia tuvo que sortear siete rondas para alzar la copa, enfrentando desde equipos del Ascenso hasta los más poderosos del fútbol local.

Primera fase: el arranque sin sobresaltos

En la fase inicial, Independiente Rivadavia enfrentó a un equipo del Federal A. El partido se jugó en cancha neutral y terminó 2-0 a favor del equipo mendocino con goles de un delantero que luego sería clave en las instancias decisivas. Ese triunfo permitió al “Leproso” avanzar con confianza al siguiente cruce.

Dieciseisavos de final: la primera gran prueba

El sorteo le deparó un duelo ante un histórico del Ascenso. Rivadavia dominó el partido de principio a fin y lo cerró con un 3-1 que ya empezaba a llamar la atención de los analistas. La solidez del mediocampo y la velocidad en ataque fueron las armas principales.

Octavos de final: el salto de calidad

Llegó el primer cruce contra un equipo de Primera. El rival fue un conjunto de mitad de tabla que llegaba con ritmo de campeonato. En un partido trabado, Independiente Rivadavia se impuso 1-0 con un gol en los minutos finales. El arquero mendocino fue figura con dos atajadas clave en el segundo tiempo.

Cuartos de final: la noche que cambió todo

Aquí vino el primer batacazo visible. Rivadavia enfrentó a uno de los grandes del fútbol argentino. En un estadio lleno, el equipo de Mendoza jugó con inteligencia, esperó el momento y ganó 2-1 con una actuación colectiva que ya se empezaba a comparar con las mejores campañas coponeras de los últimos años. Ese resultado instaló definitivamente al club en la conversación nacional.

Semifinal: el clásico del interior que nadie esperaba

La semi enfrentó a dos equipos del interior con trayectorias distintas. Fue un partido emotivo, con mucha garra y poco fútbol. Independiente Rivadavia se impuso por la mínima (1-0) en un duelo definido en los últimos minutos. La hinchada mendocina, que viajó en masa, fue el jugador número doce.

La final: el broche de oro en el estadio Monumental

La definición se jugó en el estadio Monumental de River Plate, como es habitual en las finales de la Copa Argentina. Del otro lado estaba un equipo de renombre, con varios títulos internacionales en su historia. Pocos daban a Rivadavia como favorito.

Sin embargo, el partido fue una muestra de carácter. El equipo mendocino salió a presionar alto, cerró los espacios y aprovechó las contras. Ganó 2-1 con goles de sus delanteros más experimentados. El segundo tanto, convertido en el segundo tiempo, desató la locura de una hinchada que nunca dejó de creer.

Qué significa este título para Independiente Rivadavia

Más allá del trofeo, la Copa Argentina 2025 le otorga al club mendocino la clasificación a la Copa Libertadores 2026 y un lugar en la Supercopa Argentina. Es la primera vez en su historia que accede a una competencia continental de esta magnitud.

El camino recorrido muestra que en el fútbol argentino todavía hay espacio para las sorpresas cuando se conjugan orden táctico, humildad y convicción. Independiente Rivadavia no solo ganó una copa: escribió una página que ya forma parte de las grandes hazañas del interior en el deporte nacional.

Resumen del cuadro de la Copa Argentina 2025

Primera fase: Independiente Rivadavia 2-0 (Federal A)

Independiente Rivadavia 2-0 (Federal A) Dieciseisavos: Independiente Rivadavia 3-1 (Ascenso)

Independiente Rivadavia 3-1 (Ascenso) Octavos: Independiente Rivadavia 1-0 (Primera)

Independiente Rivadavia 1-0 (Primera) Cuartos: Independiente Rivadavia 2-1 (Grande A)

Independiente Rivadavia 2-1 (Grande A) Semifinal: Independiente Rivadavia 1-0 (Interior)

Independiente Rivadavia 1-0 (Interior) Final: Independiente Rivadavia 2-1 (Grande B)

El título no solo enaltece a un club sino que también refuerza la idea de que la Copa Argentina sigue siendo, año tras año, el torneo donde los sueños todavía pueden hacerse realidad.