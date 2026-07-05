Franco Colapinto reveló quién es el mejor y el peor piloto de la Fórmula 1 hoy

El argentino sorprendió con sus opiniones sobre los pilotos de la grilla actual de F1. Colapinto no se guardó nada al definir al mejor y al peor de la actualidad.

Franco Colapinto, el piloto argentino que compite en la Fórmula 1 con Williams, generó revuelo al responder sin filtros una pregunta sobre quiénes son, en su opinión, el mejor y el peor piloto del paddock actual.

En una entrevista reciente, el joven de 21 años fue directo: para él, el mejor piloto del momento es Max Verstappen. El tricampeón neerlandés, que domina la categoría con Red Bull, recibió el respaldo del rosarino, quien lo ubicó en lo más alto por su consistencia, velocidad y capacidad para sacar ventaja incluso en autos que no siempre son los más competitivos.

"Verstappen es otro nivel. La forma en que maneja, cómo entiende el auto y cómo rinde bajo presión lo pone por encima de todos", señaló Colapinto según trascendió en medios especializados.

En el otro extremo, el peor piloto según Franco Colapinto sería Logan Sargeant. El estadounidense, compañero de equipo de Colapinto en Williams hasta su reemplazo, no ha logrado mostrar un rendimiento que justifique su permanencia en la máxima categoría. Colapinto, que tomó su lugar a mitad de 2024, no dudó en marcar la diferencia de nivel.

Estas declaraciones generaron inmediato eco en el ambiente de la Fórmula 1. Si bien es habitual que los pilotos opinen sobre sus pares, es poco común que alguien tan joven y con tan poca experiencia en la categoría sea tan categórico al señalar al "peor" de la grilla.

Colapinto acumula varios puntos en su corta trayectoria en F1 y ha demostrado un crecimiento constante, lo que le valió el respeto de varios dentro del paddock. Sin embargo, sus palabras sobre Sargeant reavivaron el debate sobre el nivel de algunos pilotos que siguen en la categoría pese a resultados magros.

Desde el lado de Verstappen, el tres veces campeón del mundo sigue siendo el referente indiscutido. Incluso sus rivales más cercanos, como Lando Norris o Charles Leclerc, reconocen que el neerlandés está un escalón por encima cuando todo está en orden.

Estas definiciones de Colapinto llegan en un momento clave de la temporada 2025, donde el argentino busca consolidarse como piloto titular y seguir sumando experiencia en uno de los equipos históricos de la categoría.

Más allá de las opiniones personales, lo concreto es que Franco Colapinto se animó a decir en voz alta lo que muchos piensan pero pocos expresan con tanta claridad. En la Fórmula 1, donde la política y las relaciones públicas suelen ser tan importantes como el talento, el argentino demostró una vez más que no tiene problema en hablar con la verdad.