Franco Colapinto recibió el consejo de un campeón del mundo en Zandvoort

El argentino, que disputó el GP de Países Bajos con Williams, tuvo la visita de un ex piloto de Fórmula 1 que le dio tips clave para seguir creciendo. El detalle de lo que le dijo.

En medio de su primera temporada completa en la Fórmula 1, Franco Colapinto recibió un apoyo de peso durante el fin de semana del Gran Premio de Países Bajos. El argentino, que corre para Williams, tuvo la visita de un campeón del mundo que se acercó al paddock de Zandvoort para charlar con él y darle consejos sobre cómo manejar la presión y la exigencia de la máxima categoría.

Según pudo reconstruir Bolavip, el campeón en cuestión es un referente de la F1 que ya se retiró de la competencia activa. La charla se dio en un momento clave para Colapinto, que viene de sumar sus primeros puntos en la temporada y busca consolidarse en la grilla. El visitante le transmitió que "es un proceso" y que la clave está en mantener la cabeza fría ante las críticas y las expectativas que genera cada carrera.

"Es un proceso. Tenés que entender que esto es largo y que los resultados no siempre llegan de inmediato", le habría dicho el campeón, según fuentes cercanas al equipo. Colapinto, de 21 años, escuchó con atención y agradeció el gesto. El encuentro se dio lejos de las cámaras, en un ambiente distendido dentro del hospitality de Williams.

Este tipo de visitas no son casuales. En la Fórmula 1, los consejos de quienes ya pasaron por la misma presión suelen marcar la diferencia en el desarrollo de los jóvenes. Colapinto viene mostrando madurez en pista, pero también enfrenta el escrutinio constante de la prensa y de los aficionados argentinos, que lo siguen como el gran heredero de la tradición que empezó con Juan Manuel Fangio.

En lo deportivo, el fin de semana en Zandvoort fue complicado para Williams. El coche no tuvo el ritmo esperado y Colapinto terminó fuera de los puntos, aunque completó la carrera sin errores mayores. El equipo británico ya piensa en Monza, donde el argentino buscará volver a sumar y seguir acumulando experiencia.

La visita del campeón del mundo refuerza la idea de que Colapinto está en el radar de las figuras históricas de la categoría. No es la primera vez que un grande de la F1 se acerca al rosarino para darle una mano: en las últimas semanas también se habló de contactos con otros referentes que siguen de cerca su evolución.

Desde el lado de Williams, valoran este tipo de intercambios porque ayudan al piloto a madurar más rápido. Colapinto, por su parte, sigue enfocado en cada sesión de pista y evita hablar demasiado de las expectativas externas. Su objetivo es claro: seguir sumando kilómetros, aprender de cada error y pelear por estar lo más adelante posible en la grilla.

Con el calendario de la F1 entrando en la recta final de la temporada europea, cada gran premio es una oportunidad para el argentino. La charla en Países Bajos queda como un momento positivo en una temporada que tiene tanto luces como sombras. Ahora, el foco está puesto en las próximas fechas y en seguir aplicando los consejos recibidos de quien ya sabe lo que es ser campeón del mundo.