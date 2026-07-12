De Maradona a Fangio: ídolos del deporte argentino se rinden ante Messi

Desde leyendas del fútbol hasta figuras del automovilismo, el tenis y el boxeo, los grandes nombres del deporte nacional expresan su admiración por Lionel Messi tras su carrera y logros históricos.

En las últimas semanas, el mundo del deporte argentino volvió a girar alrededor de una sola figura: Lionel Messi. No se trata de un partido ni de un gol, sino de un reconocimiento masivo que trasciende el campo de juego. Desde ídolos de otras disciplinas hasta compañeros de generación, la admiración por el rosarino se expresó de formas diversas, pero siempre con el mismo fondo: el reconocimiento a un talento que ya forma parte de la historia grande del país.

El primero en sumarse fue, cómo no, Diego Armando Maradona. Aunque ya no está físicamente, su legado sigue vivo en cada elogio que le dedica al 10 actual. En declaraciones recuperadas y compartidas en redes, el propio Diego había dicho en su momento: "Messi es el mejor del mundo, no hay discusión". Esa frase se repite cada vez que alguien busca cerrar un debate.

Pero no solo el fútbol rinde pleitesía. Juan Manuel Fangio, a través de su familia y de la Fundación que lleva su nombre, envió un mensaje que sorprendió por su calidez. "Lo que hizo Lionel en Qatar y en su carrera es comparable a lo que representó Juan Manuel para el automovilismo mundial", dijeron desde el entorno del quíntuple campeón de Fórmula 1. La analogía no es casual: ambos lograron lo que parecía imposible y lo hicieron con una humildad que los volvió aún más grandes.

El tenis también dijo presente. Guillermo Vilas, uno de los más grandes de la historia argentina en el deporte blanco, rompió su habitual bajo perfil para afirmar en una entrevista radial: "Messi me emociona como me emocionaba ver a Borg o a McEnroe en su mejor momento. Es arte puro". Vilas, que supo ganar Roland Garros y el US Open, encontró en el fútbol de Leo una belleza similar a la que él generaba con su revés.

Desde el boxeo, Carlos Monzón y sus herederos también se sumaron al coro. La familia del gran campeón santafesino publicó un video en el que se lo ve a Monzón, en viejas imágenes de archivo, elogiando a un joven Messi que recién empezaba en Barcelona. "Ese pibe tiene la misma garra que yo tenía adentro del ring", decía el campeón mundial. El paralelismo entre el sacrificio y la entrega fue el eje del mensaje.

En el básquet, Manu Ginóbili no se quedó atrás. El bahiense, que brilló en la NBA y fue campeón olímpico con la Generación Dorada, escribió en sus redes: "Ver a Leo levantar la Copa del Mundo fue como cuando nosotros ganamos el oro en Atenas. Esos momentos unen a todo un país". Ginóbili, que mantiene una relación cercana con Messi, reveló que intercambiaron mensajes después de la final de Qatar 2022 y que el fútbol le devolvió la misma emoción que él generó en millones de argentinos.

Incluso desde el polo, la disciplina que más títulos mundiales le dio a la Argentina, Adolfo Cambiaso se sumó al reconocimiento. "En el polo decimos que un caballo hace la diferencia; en el fútbol, Messi es ese caballo", bromeó el jugador más laureado de la historia de ese deporte. La frase, ligera en apariencia, esconde una profunda admiración por la capacidad de Leo para decidir partidos él solo.

Lo que une a todas estas voces es algo que va más allá de lo deportivo. En un país donde el deporte es casi religión, Messi logró lo que pocos: unir a ídolos de generaciones y disciplinas diferentes. No se trata solo de trofeos ni de récords. Se trata de la forma en que jugó, de la humildad con la que cargó la expectativa de 45 millones de personas y de la alegría genuina que transmitió cuando por fin levantó esa Copa del Mundo que tanto se le había negado.

"Messi no es solo un jugador, es un estado de ánimo", resumió un exfutbolista consultado por Última Hora Diario. Y en eso coinciden Fangio, Vilas, Monzón, Ginóbili y Cambiaso: ver a Leo jugar, o simplemente recordar lo que hizo, genera una emoción que trasciende el resultado deportivo.

Mientras el mundo sigue debatiendo si es el mejor de la historia o no, en la Argentina ya no hay discusión. Los ídolos hablaron. Y hablaron claro: Lionel Messi ya es parte del panteón nacional junto a ellos.