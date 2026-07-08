Detuvieron en Nueva Pompeya a un prófugo buscado por un crimen en La Matanza

Un hombre con pedido de captura por un homicidio ocurrido en La Matanza fue interceptado durante un control rutinario en el barrio porteño de Nueva Pompeya. La detención se produjo sin incidentes y el detenido ya fue puesto a disposición de la Justicia bonaerense.

Un prófugo con pedido de captura activo por un homicidio en La Matanza fue detenido esta madrugada en un control vehicular en el barrio porteño de Nueva Pompeya.

Según confirmaron fuentes policiales a este medio, el procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 3 de la mañana en la intersección de las avenidas Sáenz y Perito Moreno. Efectivos de la Policía de la Ciudad realizaban un operativo de rutina cuando identificaron a un hombre de 28 años que viajaba como acompañante en un automóvil.

Al consultar sus datos en el sistema, los agentes constataron que sobre él pesaba un pedido de captura emitido por la Justicia de La Matanza por el delito de homicidio simple. El prófugo, identificado como Damián R., tenía vigente una orden de detención desde hace seis meses.

El operativo se desarrolló sin incidentes. Tanto el conductor del vehículo como el detenido fueron trasladados a la comisaría correspondiente, donde se realizaron las actuaciones de rigor. El automóvil fue secuestrado para peritaje.

Fuentes judiciales indicaron que el crimen por el que se buscaba al hombre ocurrió en octubre del año pasado en la localidad de Virrey del Pino, partido de La Matanza. Según la investigación, la víctima, un joven de 22 años, fue baleada en la puerta de su casa tras una discusión que escaló. El imputado habría participado activamente del hecho.

La causa está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 de La Matanza, que ya ordenó el traslado del detenido a los tribunales de Lomas de Zamora para su indagatoria. Se espera que en las próximas horas se formalice su prisión preventiva.

Desde la Policía de la Ciudad destacaron la importancia de los controles vehiculares diarios, que permiten detectar no solo infracciones de tránsito sino también personas con pedidos de captura vigentes. Solo en lo que va del año, este tipo de operativos derivaron en más de 120 detenciones de prófugos en la Capital Federal.

El caso vuelve a poner en evidencia la circulación de personas con antecedentes graves entre el conurbano y la Ciudad de Buenos Aires. En La Matanza, el distrito más poblado de la provincia, los homicidios vinculados a ajustes de cuentas o peleas personales representan casi el 40% de los casos registrados en 2026, según datos de la Procuración General bonaerense.

La familia de la víctima, contactada por este medio, expresó alivio por la detención. "Esperamos que ahora la Justicia haga su trabajo y no lo dejen salir como pasó otras veces", dijo la madre del joven asesinado, que pidió reserva de su identidad.

El detenido ya cuenta con antecedentes por robo y tenencia de arma de fuego. Su abogado defensor manifestó que se presentará a la indagatoria y que su cliente niega haber participado del homicidio.

Este tipo de detenciones, aunque rutinarias en apariencia, suelen ser el resultado de cruces de información entre fuerzas federales, provinciales y de la Ciudad. En este caso, el alerta del sistema federal de búsqueda permitió que un control de rutina terminara con un prófugo tras las rejas.