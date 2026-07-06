Fed Cup: Argentina tuvo un mal arranque en Kiev y complicó su clasificación

El equipo argentino cayó en el primer single ante Ucrania en la serie de playoffs por el ascenso al Grupo Mundial I. Nadia Podoroska no pudo con la local Marta Kostyuk y Argentina quedó 0-1 abajo en la serie que se disputa en Kiev.

El debut de Argentina en la serie de playoffs de la Fed Cup ante Ucrania no fue el esperado. En el primer punto de la eliminatoria que se juega sobre polvo de ladrillo en el Kiev Tennis Club, Nadia Podoroska cayó ante Marta Kostyuk por 6-2, 6-1 en apenas una hora y 15 minutos de juego.

La rosarina, que venía de una buena gira sobre tierra batida en Europa, no encontró su mejor versión y fue dominada de principio a fin por la ucraniana, número 39 del ranking WTA. Kostyuk se mostró agresiva desde el fondo de la cancha y aprovechó cada error no forzado de Podoroska, que cometió 28 en total.

Con este resultado, Argentina quedó 0-1 abajo en la serie que define el ascenso al Grupo Mundial I. El segundo single de la jornada lo jugará María Lourdes Carlé ante Elina Svitolina, ex número 3 del mundo y principal carta local.

De esta manera, el equipo capitaneado por Mercedes Paz necesita revertir la serie en los dos singles restantes y, eventualmente, en el dobles del domingo. El historial entre ambos países favorece a Ucrania, que ganó los dos cruces anteriores.

Podoroska había llegado a esta instancia con confianza tras haber alcanzado semifinales en el WTA 125 de Oeiras y cuartos de final en el WTA 250 de Hamburgo. Sin embargo, el público local y las condiciones rápidas de la superficie le jugaron en contra desde el inicio del partido.

La serie continuará este sábado con los dos singles restantes. En caso de que la serie quede 2-1 a favor de Ucrania, el dobles definirá el domingo. Argentina busca volver al Grupo Mundial I, nivel que no pisa desde 2020.

Puntos clave del partido

Kostyuk quebró el saque de Podoroska en cinco oportunidades.

La argentina solo ganó el 38% de los puntos con su segundo servicio.

Fue la primera vez que Podoroska enfrentó a Kostyuk en el circuito.

El resto del equipo argentino lo completan Julia Riera y Martina Capurro Taborda, que podrían ver acción en el dobles si la serie se extiende al domingo. El capitán de Ucrania, Sergiy Bubka (hijo del legendario atleta), apostó fuerte por sus dos mejores singlistas desde el inicio.

Para Argentina, más allá del resultado final, el objetivo pasa por sumar experiencia en esta instancia de alta competencia y seguir creciendo en la clasificación por naciones de la Billie Jean King Cup, la denominación actual de la Fed Cup.