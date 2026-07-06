Argentina cerca de tener pilotos en F1, F2 y F3 con Colapinto, Varrone y una promesa de Red Bull

Franco Colapinto ya corre en la Fórmula 1, mientras que el país podría sumar representantes en F2 y F3 en 2026 con Juan Manuel Correa, Nicolás Varrone y una joven promesa argentina en el programa de Red Bull.

El sueño de ver a varios argentinos repartidos en las categorías principales del automovilismo internacional está más cerca que nunca. Con Franco Colapinto ya consolidado en la Fórmula 1 de la mano de Alpine, el foco ahora está puesto en las categorías de ascenso: la Fórmula 2 y la Fórmula 3.

Según información que circula en el ambiente y que recogió BolaVip, Argentina podría contar en 2026 con representantes en las tres divisiones principales. Además de Colapinto en la máxima, se perfilan Juan Manuel Correa y Nicolás Varrone para la F2, y una joven promesa que ingresó al Red Bull Junior Team para la F3.

Franco Colapinto, el que ya está

El pibe de Pilar, de 22 años, se ganó su lugar en la F1 tras una destacada actuación como piloto de desarrollo de Williams y su irrupción en Alpine. Sus primeras carreras generaron expectativa en el país y su continuidad para la próxima temporada parece asegurada. Colapinto no solo corre, también lleva la bandera argentina a un nivel que no se veía desde los tiempos de José Froilán González o Carlos Reutemann.

Nicolás Varrone, cerca de dar el salto a F2

El piloto de 23 años viene de tener un gran 2025 en la Fórmula Regional y en otras categorías formativas. Según trascendidos, Varrone estaría en conversaciones avanzadas para sumarse a un equipo de la Fórmula 2 el año que viene. Su estilo agresivo y su capacidad para clasificar adelante lo convierten en uno de los nombres que más ilusionan en el paddock argentino.

La promesa de Red Bull que ilusiona en F3

El dato más fresco es la incorporación de un joven talento argentino al programa de juveniles de Red Bull. Aunque su nombre aún se mantiene en reserva por pedido del equipo, se trata de un piloto de 17 años que viene de brillar en karting y en las fórmulas menores de Europa. Su ingreso al Red Bull Junior Team lo pone automáticamente en la órbita de la Fórmula 3 para la temporada 2026, con la posibilidad de escalar rápido si los resultados acompañan.

Juan Manuel Correa, el regreso con todo

El piloto nacido en Estados Unidos pero de fuerte arraigo argentino también aparece en los planes. Correa, que ya tiene experiencia en F2, estaría cerca de confirmar su vuelta a la categoría con un equipo competitivo. Su historia de superación tras el grave accidente de 2019 en Spa lo convirtió en un ejemplo dentro del automovilismo, y su posible regreso completaría el tridente argentino.

De confirmarse estos movimientos, Argentina volvería a tener presencia simultánea en F1, F2 y F3 por primera vez en mucho tiempo. Un logro que trasciende lo deportivo y que habla de la resiliencia de los pilotos criollos, que suelen abrirse paso con menos presupuesto que sus competidores europeos.

Desde Última Hora Diario seguimos de cerca estas negociaciones. Si los contratos se cierran como se espera, el 2026 podría ser el año en que tres o cuatro nombres argentinos suenen cada fin de semana en las transmisiones de las categorías feeder de la Fórmula 1.

El automovilismo nacional vive un buen momento. Después de años con presencia esporádica, el combo Colapinto-Varrone-Correa y la nueva joyita de Red Bull ilusiona a todo el país. Habrá que seguir los próximos meses para ver cómo se definen los asientos, pero el panorama es más que prometedor.