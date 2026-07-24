Fecha 2 del Apertura 2026: días, horarios, TV y árbitros

La segunda jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional ya tiene programación completa. Días, horarios, televisación en vivo y árbitros designados para cada uno de los diez partidos.

La Liga Profesional confirmó la programación completa de la fecha 2 del Torneo Apertura 2026. La jornada se extenderá entre el viernes 30 de enero y el lunes 2 de febrero, con diez partidos que incluirán clásicos y choques de equipos que vienen de resultados dispares en la primera fecha.

El plato fuerte del fin de semana será el clásico rosarino entre Rosario Central y Newell's Old Boys, que se jugará el domingo a las 19 en el Gigante de Arroyito y será transmitido por TNT Sports. El árbitro designado es Darío Herrera, uno de los más experimentados del plantel de la AFA.

Programación completa

Viernes 30 de enero

19.00 – Belgrano vs. Godoy Cruz (TV: TNT Sports) – Árbitro: Nazareno Arasa

21.15 – Independiente vs. Racing (TV: ESPN Premium) – Árbitro: Facundo Tello

Sábado 31 de enero

17.00 – San Lorenzo vs. Banfield (TV: TNT Sports) – Árbitro: Yael Falcón Pérez

19.15 – Estudiantes vs. Huracán (TV: ESPN Premium) – Árbitro: Leandro Rey Hilfer

21.30 – Boca Juniors vs. Platense (TV: TNT Sports) – Árbitro: Fernando Rapallini

Domingo 1 de febrero

17.00 – Talleres vs. Instituto (TV: ESPN Premium) – Árbitro: Pablo Echavarría

19.00 – Rosario Central vs. Newell's (TV: TNT Sports) – Árbitro: Darío Herrera

21.15 – Vélez vs. River Plate (TV: ESPN Premium) – Árbitro: Silvio Trucco

Lunes 2 de febrero

19.00 – Lanús vs. Unión (TV: TNT Sports) – Árbitro: Andrés Merlos

21.15 – Argentinos Juniors vs. Gimnasia (TV: ESPN Premium) – Árbitro: Hernán Mastrángelo

Los horarios responden a la necesidad de evitar el calor extremo que se espera para el fin de semana en varias provincias y, a la vez, respetar los pedidos de los canales que tienen los derechos de transmisión.

¿Qué pasó en la fecha 1?

La primera jornada dejó varios resultados llamativos. River y Boca empataron en el Monumental, mientras que Independiente y Racing ganaron sus respectivos debuts. Central cayó en su visita a Banfield y Newell's empató en casa ante Argentinos. Estos resultados condicionan la urgencia con la que llegan algunos equipos a esta segunda fecha.

La programación de la fecha 2 también tiene un fuerte componente federal: se jugará en Córdoba (Talleres-Instituto), Santa Fe (Central-Newell's y Unión), La Plata, Buenos Aires, Mendoza y otras plazas. Desde la Liga destacan que se busca equilibrar la distribución geográfica para que el público del interior tenga opciones cercanas.

Los árbitros fueron elegidos con criterio de rotación y evitando que dirijan a los mismos equipos que les tocaron en la primera fecha. Herrera, Tello y Rapallini son los tres referatos de mayor jerarquía que aparecen en esta jornada.

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La fecha 2 del Apertura 2026 arranca este viernes y definirá mucho del panorama de la tabla de posiciones temprana. Seguí toda la información en Última Hora Diario.