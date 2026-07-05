El pedido de Messi en el entretiempo ante México que cambió el rumbo del Mundial

Se reveló el mensaje exacto que Lionel Messi les transmitió a sus compañeros en el descanso del partido contra México en Qatar 2022. El capitán asumió el liderazgo y pidió intensidad para revertir un partido clave.

El partido entre Argentina y México en el Mundial de Qatar 2022 estaba 0-0 al llegar al entretiempo. La Selección necesitaba ganar sí o sí para seguir con vida en el grupo. En ese momento de tensión, Lionel Messi tomó la palabra y dejó un mensaje claro y contundente a sus compañeros.

Según reveló el periodista Gastón Edul en su libro La Scaloneta, el capitán les dijo: "Tenemos que ganar como sea. No podemos dejar que nos saquen del Mundial en la fase de grupos". La frase, breve pero directa, reflejó la jerarquía de Messi y su compromiso total con la camiseta.

El 10 no solo habló: también lo demostró en la cancha. A los 64 minutos convirtió un golazo de tiro libre que abrió el partido. Minutos después, asistió a Enzo Fernández para el 2-0 definitivo. Ese triunfo fue el punto de inflexión de la Scaloneta, que luego se consagró campeona del mundo.

El contexto era complicado. Argentina venía de perder 2-1 ante Arabia Saudita en el debut, y una derrota o un empate ante México dejaba al equipo al borde de la eliminación. El vestuario estaba cargado de presión, y el mensaje de Messi sirvió para ordenar las ideas y elevar la intensidad.

Varios jugadores que estuvieron en ese vestuario coincidieron después en que ese momento fue clave. El propio Scaloni reconoció en más de una oportunidad que el liderazgo de Messi fue fundamental para el grupo en los momentos más difíciles del torneo.

"Tenemos que ganar como sea". Esa frase resumió el espíritu que la Selección adoptó desde entonces: partido a partido, con humildad y con la convicción de que nada estaba perdido. El resto es historia conocida: Argentina llegó a la final y se coronó ante Francia en una de las definiciones más épicas de la historia de los Mundiales.

Este tipo de detalles, que salen a la luz tiempo después, ayudan a entender mejor cómo se gestó el título. No fue solo fútbol: fue también carácter, liderazgo y un vestuario que respondió cuando más se necesitaba.

Hoy, con Messi ya retirado de la Selección, estas anécdotas siguen alimentando el mito de un capitán que, más allá de su talento, siempre fue el primero en asumir la responsabilidad cuando el momento lo exigía.