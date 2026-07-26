Policía mató a un ladrón que intentó asaltarlo en La Plata y quedó detenido

Un oficial de la Policía Bonaerense disparó contra un hombre que lo amenazó con un arma en un intento de robo en La Plata. El ladrón falleció y el agente fue aprehendido para ser investigado.

Un oficial de la Policía Bonaerense mató a un hombre que intentó asaltarlo en la localidad de Los Hornos, en La Plata, y quedó detenido mientras se investiga lo ocurrido.

El hecho ocurrió alrededor de las 21 del domingo en la esquina de las calles 137 y 66. Según las primeras informaciones, el policía —que se encontraba franco de servicio— caminaba por la zona cuando fue abordado por un individuo que lo amenazó con un arma de fuego para robarle.

Ante la amenaza, el oficial sacó su pistola reglamentaria y disparó en varias oportunidades, impactando al agresor. El ladrón, de 28 años, fue trasladado al Hospital San Roque con heridas de bala en el tórax y el abdomen, pero falleció poco después por la gravedad de las lesiones.

Fuentes policiales indicaron que el arma que portaba el fallecido era una pistola calibre 9 milímetros con numeración limada, lo que sugiere que se trataba de un arma ilegal. En el lugar se secuestraron ambos rodillos y se inició una causa por homicidio en legítima defensa, aunque el fiscal decidió ordenar la detención del policía para avanzar con las pericias y los testimonios.

El agente, de 32 años y con varios años de servicio, fue trasladado a la comisaría local y quedó a disposición de la Justicia. Según los voceros, en principio se investiga si el uso del arma se ajustó a los protocolos de legítima defensa o si hubo exceso.

Este tipo de episodios reavivan el debate sobre el marco legal para el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad. En la provincia de Buenos Aires, los casos de policías que terminan imputados tras tiroteos en situaciones de riesgo personal son frecuentes, aunque la mayoría suele ser sobreseída tras las pericias balísticas y los testimonios.

Vecinos de la zona describieron el barrio como una zona con problemas de inseguridad recurrentes, donde los robos a mano armada y los arrebatos son habituales incluso en horas tempranas de la noche. El caso será caratulado en la UFI 5 de La Plata, a cargo de un fiscal que ya ordenó la realización de la autopsia y el relevamiento de cámaras de seguridad cercanas.

Desde el Ministerio de Seguridad bonaerense se limitaron a confirmar que el agente se encuentra detenido y que se le está brindando el apoyo legal correspondiente mientras se esclarecen los hechos. La familia del fallecido, por su parte, podría presentar una denuncia por exceso en el uso de la fuerza, aunque hasta el momento no trascendieron detalles al respecto.

Este incidente se suma a una serie de hechos violentos registrados en el Gran La Plata en las últimas semanas, en un contexto de preocupación vecinal por la delincuencia en barrios periféricos.