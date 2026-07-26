Detuvieron en Villa Lugano a un peligroso asaltante con amplio prontuario

Un hombre con varios antecedentes por robos violentos fue arrestado tras robarle a un automovilista en la zona sur de la ciudad. Las cámaras de seguridad fueron clave para identificarlo.

Un peligroso delincuente con amplio prontuario fue detenido en Villa Lugano después de robarle a un automovilista en plena vía pública. El procedimiento se concretó gracias al trabajo de las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo porteño, que permitieron identificarlo y capturarlo en pocas horas.

El hecho ocurrió en las últimas horas en el barrio de Villa Lugano, en el sur de la Ciudad de Buenos Aires. Según las primeras informaciones, el sospechoso abordó a un conductor que se encontraba detenido en un semáforo y, bajo amenazas, le sustrajo sus pertenencias. El automovilista realizó la denuncia inmediata y aportó datos clave que, sumados al material fílmico, permitieron avanzar con rapidez en la investigación.

Personal de la Policía de la Ciudad, alertado por el alerta del Centro de Monitoreo, desplegó un operativo en la zona y logró interceptar al individuo a pocas cuadras del lugar del robo. Al momento de la detención, se le secuestraron elementos que coincidirían con los descriptos por la víctima.

Lo que eleva la relevancia del caso es el prontuario del detenido. Fuentes policiales confirmaron que el hombre acumula varios antecedentes por delitos contra la propiedad, entre ellos robos agravados por el uso de arma y en poblado y en banda. En al menos dos oportunidades previas había sido detenido por hechos similares en la misma zona sur de la Capital.

"Este tipo de operativos demuestran la importancia del sistema de videovigilancia integrado", señaló un vocero consultado. Las cámaras no solo permitieron identificar al autor material del robo sino también corroborar su trayectoria delictiva, lo que facilita el trabajo de la Justicia para avanzar en la causa.

El caso quedó en manos de la fiscalía correspondiente, que lo imputó por robo agravado. Se espera que en las próximas horas se realice la indagatoria, donde se evaluará su situación procesal teniendo en cuenta los antecedentes que acumula.

Este tipo de hechos reavivan el debate sobre la inseguridad en los barrios del sur porteño, donde los robos a automovilistas en semáforos y esquinas se han convertido en una modalidad cada vez más frecuente. Vecinos de Villa Lugano y Villa Soldati vienen reclamando mayor presencia policial y mejoras en el alumbrado público desde hace meses.

Desde el Ministerio de Seguridad de la Ciudad aseguraron que el detenido ya cuenta con pedido de prisión preventiva en otra causa similar, lo que podría complicar su excarcelación. El prontuario extenso del sujeto refuerza la idea de que se trata de un reincidente que operaba con relativa libertad en la zona.

La víctima, por su parte, recuperó parte de los elementos sustraídos, aunque el hecho le generó un fuerte impacto emocional. Casos como este alimentan la percepción de inseguridad en la vía pública, especialmente en horarios pico donde el tránsito se vuelve más vulnerable a este tipo de arrebatos.