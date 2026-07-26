Cuarto detenido por el tiroteo en zona oeste de Rosario que terminó con un policía federal muerto

Avanza la investigación por el enfrentamiento en el que murió el agente de la Policía Federal Argentina. Ya son cuatro los detenidos y la fiscalía busca establecer la mecánica exacta del hecho.

Un nuevo detenido se sumó a la causa por el violento enfrentamiento ocurrido en la zona oeste de Rosario que terminó con la muerte de un policía federal. Con este arresto ya son cuatro las personas que quedaron a disposición de la Justicia en el marco de la investigación.

El hecho ocurrió el pasado fin de semana en un sector conflictivo del Gran Rosario, donde un grupo armado abrió fuego contra personal de la Policía Federal que realizaba un operativo. En el tiroteo perdió la vida el agente, cuya identidad se mantiene en reserva por razones de seguridad hasta que la familia sea notificada formalmente.

Según fuentes judiciales consultadas, el cuarto detenido fue capturado en las últimas horas en un procedimiento coordinado entre la Policía de Santa Fe y fuerzas federales. El hombre, de nacionalidad argentina y con antecedentes por delitos contra la propiedad, habría participado activamente en el enfrentamiento.

La fiscal a cargo de la investigación, que no quiso dar precisiones para no entorpecer la pesquisa, confirmó que los cuatro detenidos están imputados por los delitos de homicidio agravado por ser cometido contra un miembro de las fuerzas de seguridad, abuso de arma de fuego y asociación ilícita. Dos de ellos ya habían sido detenidos en las primeras 48 horas tras el hecho.

Vecinos de la zona, que pidieron no ser identificados, relataron que los disparos se extendieron por varios minutos y que el lugar es frecuentado por bandas que se disputan el control del narcomenudeo. “Acá no es la primera vez que se escuchan tiros, pero matar a un policía así, a plena luz del día, es otro nivel”, dijo una mujer que vive a dos cuadras del lugar del enfrentamiento.

La Policía Federal Argentina reforzó la presencia en el corredor oeste de Rosario, donde se concentran varios de los barrios con mayor índice de violencia de la ciudad. El ministro de Seguridad de la Nación, a través de un comunicado, expresó sus condolencias a la familia del agente caído y aseguró que “no habrá impunidad”.

Desde la fiscalía indicaron que se están analizando las cámaras de seguridad de la zona y pericias balísticas que podrían determinar con precisión cuántas armas participaron del tiroteo. Hasta el momento no se descartó ninguna hipótesis, aunque la principal apunta a un intento de las bandas locales por recuperar territorio tras recientes operativos antidroga.

El caso se enmarca en una escalada de violencia que vive Rosario desde hace varios años. Solo en lo que va del año, según datos de la Procuraduría de Violencia Institucional, ya se registraron más de 140 homicidios en el departamento Rosario, varios de ellos con participación de fuerzas de seguridad.

Los tres detenidos anteriores quedaron incomunicados y serán indagados en las próximas horas. El cuarto arrestado será trasladado a los tribunales federales de la ciudad para su declaración. La investigación busca además determinar si existe conexión con otras causas abiertas por narcotráfico en la región.

La familia del policía asesinado, a través de un familiar cercano, pidió “justicia y que no quede en la nada como tantos otros casos”. Mientras tanto, la Unidad de Homicidios de la Fiscalía Regional 2 continúa recolectando pruebas y llamando a declarar a testigos que se animen a hablar.

En los barrios del oeste rosarino la tensión se siente. Vecinos consultados por este medio coincidieron en que la presencia policial aumentó, pero también el temor a represalias. “Mataron a uno de ellos, ahora van a venir por todos nosotros”, resumió un hombre que vive en uno de los pasillos más calientes de la zona.

La causa sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas.