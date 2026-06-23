El megaproyecto de YPF que promete duplicar su tamaño con u$s 45.000 millones en exportación de GNL

Horacio Marín, CEO de YPF, detalló el ambicioso plan Argentina LNG junto a ENI y XRG que busca monetizar Vaca Muerta y posicionar al país como exportador global de gas licuado hacia 2031. El proyecto, que según JP Morgan será el mayor project finance de la historia de Latinoamérica, podría duplicar el tamaño y el valor de la compañía.

El CEO de YPF, Horacio Marín, viene repitiendo desde hace meses que el proyecto de exportación de gas natural licuado (GNL) va a ser un antes y un después para la compañía y para la economía argentina. Según sus propias palabras, el plan –que lidera YPF junto a la italiana ENI y la emiratí XRG– podría duplicar el tamaño de la petrolera estatal y agregarle un valor equivalente al que tiene hoy.

El anuncio no es menor: se habla de una inversión que ronda los u$s 45.000 millones y que apunta a que Argentina deje de depender solo del mercado regional y pase a vender gas licuado a los grandes compradores de Asia y Europa a partir de 2031.

¿Por qué el GNL y no seguir exportando a Chile o Brasil?

Marín fue claro en una charla con inversores: el mercado regional es demasiado chico y volátil. “El consumo de Chile está en el orden de los 15 millones de metros cúbicos por día. No te va a comprar todo porque tiene que diversificar proveedores”, explicó. Sobre Brasil, señaló que su matriz hidroeléctrica hace que la demanda sea impredecible: cuando llueve mucho, la hidroeléctrica cubre todo y no necesitan gas.

El mercado interno tampoco da para más. Argentina consume menos de dos trillones de pies cúbicos por año. Dividiendo las reservas certificadas –que según Estados Unidos rondan los 308 TCF y que Marín ubica en torno a 200 TCF– el gas daría para más de un siglo. Además, la demanda doméstica es “sinusoidal”: en invierno se producen 150 millones de m³ diarios y en verano se consumen entre 50 y 70 millones menos.

Por eso, la salida que plantea el CEO es clara: desarrollar infraestructura para exportar no solo gas, sino también petróleo, propano, butano y etano. De ese mix, el gas licuado representaría la mitad de las exportaciones y los líquidos, la otra mitad.

La infraestructura que viene

El proyecto incluye un gasoducto de 48 pulgadas, el más grande que se haya construido en el país (los actuales son de 36). “Es más de dos metros de chapa que tenés que doblar”, graficó Marín. Ese caño llevará el gas hasta una planta de licuefacción de unas 200 hectáreas, equivalente al 70% del tamaño de la refinería de La Plata.

La licuefacción se hará en barcos, una tecnología offshore en la que ENI tiene know-how de punta. El proceso comprime el gas 500 veces y lo enfría a -160 grados centígrados. Lo que ocupaba 500 metros cúbicos pasa a ocupar uno solo. Los buques que se usarán serán los más grandes del mundo.

La escala financiera y el RIGI

Según Marín, se trata del “project finance más grande de la historia de Latinoamérica”, según JP Morgan. El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que se aplicará a este proyecto será incluso mayor que el que se usó para el petróleo. Los documentos finales estarían listos para arrancar la fase de financiamiento en julio.

El impacto proyectado sobre YPF es contundente. “Prácticamente vamos a duplicar a YPF con el LNG, con los 18 millones de toneladas. Va a ser una YPF adicional. Se duplica el tamaño de YPF y el valor de la compañía, altamente probable, también”, afirmó el CEO.

Lo que está en juego

Si el proyecto se concreta, Argentina pasaría de ser un jugador marginal en el mercado global de GNL a un exportador relevante. Vaca Muerta dejaría de ser solo una promesa de autoabastecimiento para convertirse en una plataforma de generación de divisas a gran escala.

Claro que el camino no es corto. Hace falta cerrar contratos de largo plazo con compradores internacionales, terminar obras de infraestructura millonarias y que el contexto macroeconómico y regulatorio acompañe. Pero para Marín, el LNG no es una opción: es la única forma de monetizar de verdad las reservas que tiene el país.

El reloj ya empezó a correr. En los próximos meses se definirá si los inversores acompañan esta apuesta que, según el propio CEO, puede cambiar el tamaño de YPF y el rol energético de la Argentina en el mundo.