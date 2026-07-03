El medio inglés que llamó perdedor a Franco Colapinto en el GP de Bélgica y sus razones

Un importante sitio británico de automovilismo criticó duramente al argentino durante la carrera de Spa-Francorchamps. Los motivos detrás de la calificación y cómo respondió el entorno del piloto.

Durante el Gran Premio de Bélgica, uno de los medios más respetados del automovilismo británico catalogó a Franco Colapinto como "perdedor" mientras transcurría la competencia en Spa-Francorchamps.

El sitio, que habitualmente cubre la Fórmula 1 con profundidad y sin filtro, no dudó en señalar al argentino como uno de los principales decepcionantes de la jornada. Según el análisis, Colapinto cometió errores clave en la clasificación y luego no logró aprovechar las oportunidades que le dio el clima variable de Bélgica.

"Colapinto parece un piloto que todavía no entiende del todo el límite del auto en condiciones mixtas", sostuvo el redactor, argumentando que el rookie de Williams perdió posiciones innecesarias y demostró falta de consistencia en comparación con su compañero de equipo. El medio subrayó que, si bien el fin de semana había empezado con expectativas altas tras buenas prácticas, la ejecución en carrera dejó mucho que desear.

Desde el box de Williams, sin embargo, el balance fue más matizado. Fuentes cercanas al equipo indicaron que el objetivo principal sigue siendo la acumulación de experiencia para el joven piloto de 21 años, que apenas suma unas pocas carreras en la máxima categoría. "Franco está aprendiendo cada fin de semana. Bélgica fue complicado para todos por la lluvia y las decisiones de estrategia", señalaron.

Colapinto finalizó la carrera en una posición que no reflejó el potencial mostrado en algunos tramos, pero completó los 44 giros sin incidentes mayores. El propio piloto reconoció después de la bandera a cuadros que "hay cosas para mejorar" y que seguirá trabajando para acortar la brecha con los pilotos más experimentados.

Este tipo de críticas públicas forman parte del duro ecosistema de la Fórmula 1, donde los reflectores se encienden especialmente sobre los debutantes. Medios ingleses suelen ser especialmente exigentes con los pilotos que llegan a equipos históricos como Williams, que atraviesa un proceso de reconstrucción.

Para el entorno de Colapinto, el episodio se lee como presión normal en un deporte donde los resultados mandan. El argentino acumula kilómetros y datos que, según su equipo, serán clave de cara a las próximas fechas del calendario 2025.

Más allá del adjetivo fuerte usado por el medio británico, lo concreto es que Franco Colapinto sigue sumando experiencia en un año de transición para él y para la escudería. La próxima carrera será una nueva oportunidad para demostrar que las críticas, aunque duelen, también sirven para crecer.