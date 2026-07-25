El Gran Combo regresa a la Argentina con una noche de clásicos y sabor latino

La legendaria orquesta puertorriqueña vuelve al país para un show imperdible lleno de sus grandes éxitos. Una cita obligada para los amantes de la salsa y el ritmo caribeño.

La mítica orquesta El Gran Combo de Puerto Rico regresa a la Argentina para deleitar a sus seguidores con una noche repleta de clásicos que han marcado la historia de la salsa. El anuncio, que ya genera expectativa entre el público, promete un espectáculo cargado de sabor latino, energía y los hits que han trascendido generaciones.

Fundada en 1962 en San Juan, la agrupación se consolidó como una de las más influyentes del género. Con más de seis décadas de trayectoria, acumula premios, discos de oro y una huella imborrable en la música tropical. En Argentina, donde siempre tuvo una recepción calurosa, sus visitas son celebradas como verdaderos eventos.

El show, que se perfila como una fiesta bailable, incluirá temas emblemáticos como "Brujería", "No hay cama pa' tanta gente", "Me libaré", "Sin salsa no hay paraíso" y otros que han sonado en radios, bailes y playlists durante décadas. La promesa es clara: el público no solo escuchará, sino que vivirá una experiencia de puro ritmo y nostalgia.

La orquesta, actualmente liderada por el maestro Rafael Ithier —quien a sus 98 años sigue siendo el alma del grupo—, mantiene la esencia que la hizo grande. Sus arreglos precisos, la potencia de la sección de metales y la calidez de las voces siguen intactos. Ithier, que fundó la banda junto a Elías Lopés, representa la continuidad de una tradición que se niega a desaparecer.

Desde su irrupción en los años 60, El Gran Combo revolucionó la salsa con un estilo elegante y bailable que combinaba influencias afrocubanas, jazz y ritmos puertorriqueños. En la Argentina de los 80 y 90, sus discos se convirtieron en banda de sonido de fiestas y bailantas. Hoy, con renovado interés por la música latina entre las nuevas generaciones, el regreso llega en un momento oportuno.

El concierto se enmarca en una gira que ya recorrió varios países de América Latina y Estados Unidos. Las entradas para la fecha en Buenos Aires comenzaron a moverse rápido, señal de que la nostalgia y el buen baile siguen siendo una combinación imbatible.

Para muchos, ver a El Gran Combo en vivo es más que un recital: es conectar con una época dorada de la música tropical. Es recordar veranos, bailes en clubes y la sensación de que, mientras suene la salsa, todo está un poco más alegre. El grupo no solo toca; transmite una cultura, una forma de entender la fiesta y la vida.

Los que asistan podrán esperar un repertorio que recorre las distintas etapas de la orquesta, desde los clásicos de los 70 hasta composiciones más recientes que mantienen el espíritu original. La química entre los músicos, muchos de ellos con años en la formación, es otro de los atractivos que el público valora.

Con este regreso, la Argentina vuelve a recibir a uno de los nombres fundamentales de la salsa. Una noche que promete sudor, sonrisas y mucho sabor caribeño. Porque, como bien dice uno de sus temas, sin salsa no hay paraíso. Y esta vez, el paraíso llega a Buenos Aires.