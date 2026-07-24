Ed Sheeran vuelve a la Argentina: fechas confirmadas y cómo comprar las entradas

El cantante británico regresa al país en 2025 con su gira '+'–=÷× Tour. Te contamos las fechas, la sede y el paso a paso para conseguir tickets.

El anuncio que miles de fans esperaban llegó este miércoles: Ed Sheeran vuelve a la Argentina en 2025 como parte de su gira mundial '+'–=÷× Tour, también conocida como Mathematics Tour.

Según confirmaron los organizadores, el show en Buenos Aires será el miércoles 21 de mayo de 2025 en el estadio River Plate. Se trata de la única fecha confirmada hasta el momento en el país, aunque no se descarta que se agreguen más presentaciones.

El artista británico, que ya visitó la Argentina en 2018 y 2022 con gran éxito, regresa con el repertorio de sus últimos discos y los clásicos que lo convirtieron en uno de los artistas más escuchados del planeta. Con más de 150 millones de discos vendidos a nivel global, Sheeran combina folk, pop y loops en vivo que generan una conexión única con el público.

Cómo y cuándo comprar las entradas

La preventa para clientes del banco patrocinador comenzará el miércoles 18 de diciembre a las 14 horas y se extenderá hasta el jueves 19 inclusive, o hasta agotar stock. La venta general arrancará el viernes 20 de diciembre a las 14 horas a través del sistema Ticketmaster.

Los precios y el detalle de ubicaciones se darán a conocer en las próximas horas, pero la experiencia de shows anteriores indica que las entradas más económicas suelen agotarse en minutos. Se recomienda tener cuenta creada con anticipación, datos de tarjeta cargados y buena conexión a internet.

Desde Última Hora Diario te sugerimos no caer en reventa ni sitios no oficiales. Todas las entradas válidas se adquieren exclusivamente a través de Ticketmaster Argentina.

El regreso de un fenómeno

Sheeran viene de cerrar una etapa exitosa en Europa y Norteamérica, donde rompió récords de asistencia. En la Argentina, sus shows anteriores en el Hipódromo de Palermo y en el Estadio Único de La Plata dejaron imágenes de multitudes cantando “Shape of You”, “Perfect” y “Thinking Out Loud” a coro.

El Mathematics Tour toma su nombre de los títulos de sus últimos cuatro discos de estudio (Divide, Multiply, Subtract y Add), y el escenario suele ser una gran “+” que se transforma durante el show. El británico se presenta solo en el escenario con su guitarra, un loop station y una puesta de luces minimalista que pone el foco en las canciones.

Los fanáticos que ya compraron entradas para otros países de la gira sudamericana (Chile, Brasil, Uruguay y Perú ya tienen fechas confirmadas) podrán coordinar su viaje a Buenos Aires para no perderse la única parada argentina del tour.

Si querés estar al tanto de cualquier actualización sobre horarios de apertura de puertas, medidas de seguridad o posibles cambios de fecha, seguí las cuentas oficiales de Ticketmaster y de los organizadores locales. El reloj ya corre: en menos de una semana arranca la carrera por las entradas.