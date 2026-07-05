Dos detenidos por venta de drogas en Cipolletti tras denuncia anónima

Una llamada anónima permitió desbaratar un punto de venta de estupefacientes en Cipolletti. La Policía detuvo a dos personas y secuestró cocaína y marihuana lista para la comercialización.

Una denuncia anónima derivó en la detención de dos personas por venta de drogas en Cipolletti, en un operativo que se llevó a cabo en las últimas horas.

Según informaron fuentes policiales, la llamada alertó sobre la comercialización de estupefacientes en una vivienda del barrio 17 de Octubre. Personal de la Comisaría 21ª y de la División Toxicomanía de la Policía de Río Negro se dirigió al lugar y, tras confirmar la información, irrumpió en la casa.

Allí detuvieron a un hombre de 28 años y a una mujer de 25, ambos con antecedentes por causas similares. Durante el allanamiento se secuestraron 85 gramos de cocaína fraccionada en dosis, 320 gramos de marihuana, una balanza de precisión, elementos de corte y varios teléfonos celulares.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia Federal de General Roca, que investiga el caso por infracción a la ley de estupefacientes. Se espera que en las próximas horas sean trasladados para prestar declaración.

La denuncia anónima volvió a ser clave en la lucha contra el narcomenudeo en la región del Alto Valle. En Cipolletti y zonas aledañas, las fuerzas de seguridad vienen intensificando los operativos tras varios reclamos vecinales por la presencia de puntos de venta en barrios periféricos.

Desde la Policía de Río Negro destacaron que este tipo de intervenciones responden a una política de tolerancia cero con el narcomenudeo, aunque reconocen que el problema persiste y requiere el compromiso de la comunidad para seguir aportando información.

El operativo se suma a otros realizados en las últimas semanas en la zona, donde se desarticularon al menos tres bandas dedicadas a la venta al menudeo. Las autoridades indicaron que seguirán trabajando con inteligencia criminal para identificar y desmantelar estas redes que afectan la vida cotidiana de los vecinos.