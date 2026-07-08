Buscaban a un hombre por homicidio y cayó durante un control policial en Rosario

Un individuo prófugo por un homicidio ocurrido en 2024 fue detenido en un control rutinario en la zona oeste de Rosario. La Policía logró identificarlo y lo puso a disposición de la Justicia.

Un hombre buscado desde hace meses por un homicidio cometido en Rosario fue detenido la noche del miércoles durante un control policial rutinario en la zona oeste de la ciudad.

Según informaron fuentes policiales a este medio, el procedimiento se llevó a cabo en bulevar Avellaneda y pasaje Monroe. Los efectivos de la Policía de Santa Fe detuvieron la marcha de un vehículo y, al chequear los datos de los ocupantes, descubrieron que uno de ellos tenía un pedido de captura activo por homicidio calificado.

El individuo, de 28 años, estaba prófugo desde agosto de 2024, cuando se lo imputó por el asesinato de un joven de 22 años en el barrio Las Flores. En ese hecho, la víctima recibió varios disparos de arma de fuego en la vía pública y falleció en el lugar.

La detención se produjo sin incidentes. El detenido fue trasladado a la comisaría correspondiente y luego puesto a disposición del fiscal en turno, que ya ordenó su traslado a la cárcel de Piñero, donde quedará a disposición de la Justicia.

Este tipo de detenciones durante controles vehiculares se han vuelto frecuentes en Rosario, donde la Policía intensificó los operativos de saturación en barrios con alta conflictividad. En lo que va del año, según datos oficiales, se concretaron más de 180 capturas de personas con pedidos de búsqueda activos gracias a estos procedimientos.

Desde la Fiscalía que investiga el homicidio original confirmaron que el detenido ya tenía antecedentes por otros delitos contra la propiedad y que la orden de captura había sido emitida tras el análisis de cámaras de seguridad y testimonios que lo señalaban como autor material del hecho.

La causa por el homicidio sigue abierta y se espera que en las próximas semanas se realice la audiencia de imputación formal, donde se presentarán las pruebas recolectadas.

Vecinos del lugar donde ocurrió la detención expresaron alivio por la captura, aunque admitieron que la violencia en la zona sigue siendo una preocupación diaria. “Cada vez que cae uno de estos, respiramos un poco”, dijo una vecina que prefirió no identificarse.

La Policía de Santa Fe reforzó en los últimos meses los controles en accesos a barrios periféricos, con el objetivo de desarticular movimientos de bandas locales que operan en el narcotráfico y la extorsión.