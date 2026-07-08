Cómo fue la noche del crimen del instructor de tiro por el que hay un teniente de la Policía detenido

El asesinato de un instructor de tiro en la provincia de Buenos Aires generó conmoción. Un teniente de la Policía bonaerense quedó detenido como principal sospechoso. Relevamos los detalles de esa noche y las primeras pericias.

La noche del jueves 9 de enero de 2025 se convirtió en un punto de inflexión para un barrio tranquilo de La Matanza. Poco después de las 22, un instructor de tiro de 42 años fue asesinado de varios disparos en la puerta de su casa. El principal sospechoso es un teniente de la Policía Bonaerense que ya quedó detenido.

Según los primeros testimonios recolectados por los investigadores, la víctima, identificada como Martín Ezequiel López, acababa de llegar a su domicilio en la localidad de Virrey del Pino tras dar una clase de tiro. Un auto se detuvo a pocos metros. Del vehículo bajó un hombre que, sin mediar palabra, abrió fuego. López recibió al menos cuatro impactos y murió en el lugar.

Vecinos que escucharon los disparos llamaron al 911. Cuando los primeros patrulleros llegaron, el atacante ya había huido. Las cámaras de seguridad de la zona, sin embargo, registraron parte de la secuencia y permitieron identificar el vehículo utilizado.

La investigación, a cargo de la fiscal María Soledad García, avanzó rápido. En menos de 48 horas se allanó el domicilio del teniente Ricardo Alberto Benítez, de 38 años, adscripto a una comisaría del conurbano. En el lugar se secuestró un arma reglamentaria que, según los primeros peritajes, coincide con el calibre de los proyectiles hallados en el cuerpo de López.

¿Qué relación unía a la víctima y al sospechoso? Fuentes cercanas a la causa indicaron que ambos se conocían del ambiente de las armas. López era instructor certificado y daba clases particulares; Benítez era uno de sus alumnos. Según los investigadores, una discusión por el pago de varias clases y por el préstamo de un arma habría escalado hasta terminar en el crimen.

“Era una deuda chica, de unos 180 mil pesos, pero al parecer había mala sangre de antes”, explicó un investigador que participa de la pesquisa. La noche del hecho, Benítez habría ido a “arreglar cuentas” y la situación se descontroló.

La detención del teniente se concretó el sábado por la mañana. Quedó imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y en calidad de funcionario público. Su abogado pidió la excarcelación argumentando que se trató de un “enfrentamiento” y no de un ataque unilateral, versión que por ahora no tiene respaldo en las pruebas.

El caso generó malestar dentro de la fuerza. La Policía Bonaerense emitió un comunicado en el que expresó su “disposición total” para colaborar con la Justicia y separó preventivamente al oficial de sus funciones. En paralelo, la familia de López pidió que el caso no quede como un “ajuste de cuentas entre conocidos” y que se investigue si hay otros involucrados.

Hasta el momento, la autopsia confirmó que López recibió cuatro disparos: dos en el tórax, uno en el abdomen y otro en la pierna izquierda. No hubo signos de forcejeo previo. Las pericias balísticas y el análisis de las cámaras de seguridad serán claves en las próximas horas.

Este lunes se espera que el teniente Benítez declare ante la fiscal. Su versión será determinante para saber si el crimen fue producto de un momento de ira o si, como sospechan algunos investigadores, hubo premeditación.

Mientras tanto, en Virrey del Pino, los vecinos siguen conmocionados. Un instructor que enseñaba a manejar armas terminó muerto por una de ellas. Y el que empuñaba el arma era, según la acusación, un policía.