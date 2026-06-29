Detuvieron en Misiones a un prófugo por abuso sexual

La Policía Federal Argentina capturó a un hombre con pedido de captura por abuso sexual en la provincia de Misiones. El operativo se realizó en el marco de un trabajo conjunto con autoridades locales.

Un hombre con pedido de captura por abuso sexual fue detenido por la Policía Federal Argentina en la provincia de Misiones.

El procedimiento se llevó a cabo en las últimas horas en una localidad misionera, donde efectivos de la fuerza federal localizaron al imputado, cuya identidad no fue revelada para preservar el curso de la investigación. Según informó el sitio oficial Argentina.gob.ar, el individuo tenía un pedido de captura activo por un caso de abuso sexual.

La detención se enmarca en operativos de rutina que las fuerzas federales realizan en el interior del país para dar cumplimiento a requerimientos judiciales pendientes. Fuentes de la investigación indicaron que el hombre será trasladado a la jurisdicción que lo reclama para continuar con las actuaciones correspondientes.

Desde la Policía Federal Argentina confirmaron que el operativo fue coordinado con las autoridades judiciales de Misiones. No se brindaron detalles adicionales sobre la causa para evitar entorpecer el proceso penal, aunque se espera que en las próximas horas se amplíe la información oficial.

Este tipo de detenciones reflejan el trabajo conjunto entre fuerzas federales y provinciales en la persecución de delitos contra la integridad sexual, un flagelo que en los últimos años ha visto mayor visibilidad y respuesta institucional en todo el país.

Según datos de organismos especializados, los casos de abuso sexual siguen representando una parte significativa de las denuncias en el norte argentino, aunque la tasa de resolución varía según las provincias. En Misiones, las autoridades han reforzado los mecanismos de búsqueda de prófugos en los últimos meses.

El detenido quedará a disposición de la Justicia y se le imputarán los cargos correspondientes. Hasta el momento no trascendieron más precisiones sobre la fecha del hecho original ni la identidad de la víctima, cuya identidad se mantiene bajo reserva como marca el protocolo en estos casos.

Desde Última Hora Diario seguiremos el desarrollo de la causa, ya que este tipo de detenciones suelen generar expectativa en las comunidades donde ocurren los hechos.