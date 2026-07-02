Detuvieron en Entre Ríos a un hombre con pedido de captura en Buenos Aires

Un individuo buscado por la Justicia porteña fue arrestado en la localidad entrerriana de Concordia. El operativo se realizó en forma coordinada entre fuerzas provinciales y federales.

Un hombre con pedido de captura activo en la Ciudad de Buenos Aires fue detenido este miércoles en la provincia de Entre Ríos, según informaron fuentes policiales.

El procedimiento se llevó a cabo en la ciudad de Concordia, donde personal de la Policía de Entre Ríos, en colaboración con efectivos de la Policía Federal Argentina, identificó y arrestó al individuo que contaba con un requerimiento judicial emitido desde la Capital Federal.

Si bien las autoridades no revelaron aún la identidad del detenido ni los motivos exactos del pedido de captura, se indicó que se trata de un caso vinculado a causas penales en trámite en los tribunales porteños. El hombre, de nacionalidad argentina, fue puesto a disposición de las autoridades judiciales correspondientes para su traslado.

El operativo se enmarca en los habituales intercambios de información entre las fuerzas de seguridad de distintas jurisdicciones, que permiten localizar a personas requeridas que se desplazan por el territorio nacional. Concordia, por su ubicación geográfica cercana a la frontera con Uruguay, es una zona que suele registrar este tipo de detenciones de fugitivos.

Desde el Ministerio de Seguridad de Entre Ríos confirmaron que el arresto se produjo sin incidentes y que el individuo ya fue notificado de su situación legal. Las diligencias judiciales ahora pasan al fuero que originó el pedido de captura, presumiblemente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Este tipo de operativos coordinados son cada vez más frecuentes gracias a la interconexión de bases de datos policiales a nivel nacional. En los últimos meses, Entre Ríos ha sido escenario de varias detenciones de personas con antecedentes o requerimientos judiciales en otras provincias, lo que refleja la efectividad de los protocolos de cooperación interestadual.

La detención refuerza la importancia de la colaboración entre las distintas fuerzas de seguridad para combatir la delincuencia que no respeta límites provinciales. Fuentes consultadas indicaron que el traslado del detenido hacia Buenos Aires podría concretarse en las próximas horas, una vez cumplidos los trámites administrativos correspondientes.