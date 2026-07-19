Detuvieron al creador de "Argentina Casting": lo acusan de captar chicas y difundir videos íntimos

El responsable del sitio web fue detenido en las últimas horas. La Justicia lo investiga por captar a mujeres con falsas promesas de trabajo y luego compartir material íntimo sin consentimiento.

Un nuevo caso de explotación sexual y distribución de material íntimo sin consentimiento sacudió la agenda policial este miércoles. El creador y administrador del sitio web "Argentina Casting" fue detenido por orden de la Justicia federal, acusado de captar a jóvenes con promesas de oportunidades en el mundo del modelaje y la actuación para luego grabarlas y difundir videos de contenido sexual sin su autorización.

Según fuentes judiciales consultadas, el procedimiento se llevó a cabo en la Ciudad de Buenos Aires y estuvo a cargo de personal de la Policía Federal. El detenido, cuya identidad se mantiene bajo reserva por el momento, enfrentaría cargos por los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual y distribución de material pornográfico no consentido, entre otros.

El sitio "Argentina Casting" operaba desde hace varios años ofreciendo "castings" a cambio de dinero. Las denunciantes, en su mayoría jóvenes de entre 18 y 25 años provenientes de distintos puntos del país, relataron un modus operandi similar: eran contactadas a través de redes sociales o el propio portal, se les pedía dinero por "inscripción" o "producción" y luego se las inducía a realizar grabaciones íntimas que terminaban circulando en plataformas de pago o foros sin su permiso.

La investigación se inició a partir de varias denuncias presentadas en diferentes jurisdicciones, que fueron unificadas en una causa federal. Los investigadores detectaron que el acusado habría generado un esquema sistemático que involucraba no solo la captación, sino también el cobro por la supuesta eliminación de los videos, una práctica conocida como "sextorsion".

"Es un caso que combina engaño, abuso de vulnerabilidad y difusión masiva de contenido íntimo", explicó una fuente cercana a la pesquisa. Las pericias informáticas ya permitieron identificar miles de archivos que involucran a decenas de víctimas, muchas de las cuales desconocían que sus imágenes estaban siendo comercializadas.

El operativo incluyó el allanamiento de un domicilio y la incautación de dispositivos electrónicos, donde se encontraron evidencias clave. Las autoridades estiman que la red podría tener ramificaciones en otras provincias, lo que abre la posibilidad de que se amplíe la pesquisa con colaboración de fuerzas locales.

Desde organismos de protección de derechos de las mujeres y colectivos feministas ya se expresaron sobre el caso, reclamando que se garantice la protección de las damnificadas y que se investigue a fondo posibles complicidades. El detenido quedó a disposición del Juzgado Federal en turno, donde se le tomará declaración en las próximas horas.

Este tipo de hechos no son aislados. En los últimos años se multiplicaron las denuncias por "castings" fraudulentos que terminan en abuso digital. Las autoridades recomiendan a quienes reciben ofertas de este tipo verificar siempre la legitimidad del productor, exigir contratos por escrito y, ante la menor duda, realizar la denuncia correspondiente ante la Justicia o en la línea 144 de violencia de género.

La causa avanza bajo secreto de sumario mientras se busca determinar el alcance real de la red y si existen otros involucrados. Las víctimas que se acerquen a declarar contarán con acompañamiento psicológico y legal garantizado por el Estado.