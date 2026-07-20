Asesinaron a una mujer a balazos en la zona oeste de Rosario y detuvieron a un joven de 19 años

El hecho ocurrió en la madrugada del domingo en Villa Gobernador Gálvez. La víctima, de 32 años, fue atacada frente a su casa. Hay un detenido y la investigación busca establecer el móvil.

Una mujer de 32 años fue asesinada a balazos en la madrugada del domingo en la zona oeste del Gran Rosario, más precisamente en Villa Gobernador Gálvez. El hecho generó un fuerte operativo policial y derivó en la rápida detención de un joven de 19 años, señalado como el autor material del crimen.

Según los primeros datos a los que accedió La Capital, la víctima fue atacada alrededor de las 3:30 frente a su domicilio en la intersección de bulevar Seguí y pasaje Muzzio. Los vecinos escucharon varios disparos y alertaron de inmediato a la policía. Cuando los efectivos llegaron, la mujer ya estaba sin signos vitales con múltiples impactos de bala.

Personal del Instituto Médico Legal realizó el levantamiento del cuerpo y confirmó que la víctima presentaba al menos cuatro heridas de arma de fuego. La investigación quedó en manos de la Unidad Fiscal de Homicidios Dolosos de Rosario, a cargo de la fiscal Gisela Paolicelli.

Horas después del ataque, personal de la Policía de Santa Fe detuvo a un joven de 19 años en las inmediaciones del lugar. Según las fuentes consultadas, el detenido sería el principal sospechoso y habría sido señalado por testigos que presenciaron parte de la secuencia. Se le secuestró un arma que será peritada para determinar si fue la usada en el homicidio.

Hasta el momento no trascendió el vínculo entre la víctima y el detenido, ni el posible móvil del crimen. Los investigadores no descartan que se trate de un ajuste de cuentas vinculado al narcomenudeo en la zona, aunque también analizan otras hipótesis, incluida una discusión personal.

El barrio de Villa Gobernador Gálvez, al igual que varios sectores de la zona oeste rosarina, viene registrando una escalada de violencia en los últimos meses. Este nuevo homicidio eleva la cifra de crímenes en lo que va del año en el departamento Rosario, uno de los territorios más golpeados por la inseguridad en la provincia de Santa Fe.

Desde la fiscalía confirmaron que se tomaron testimonios a varios vecinos y que se revisan las cámaras de seguridad de la zona. El detenido quedó a disposición de la Justicia y se espera que en las próximas horas sea indagado.

Este tipo de crímenes, con ejecución en plena calle y a corta distancia, son los que más preocupan a las autoridades locales y a los vecinos, que reclaman mayor presencia policial y medidas concretas para frenar la ola de violencia.