Detuvieron a un sospechoso por el asesinato del padre de un policía porteño en un robo en Berazategui

Un hombre quedó detenido como principal sospechoso del crimen de Oscar Gustavo Sánchez, ocurrido en agosto durante un asalto en Berazategui. El hijo de la víctima es agente de la Policía de la Ciudad.

Un hombre de 32 años fue detenido en las últimas horas como principal sospechoso del homicidio de Oscar Gustavo Sánchez, el padre de un policía porteño asesinado durante un robo en Berazategui en agosto pasado.

Según informaron fuentes judiciales, el procedimiento se llevó a cabo en una vivienda de la misma localidad del sur del conurbano bonaerense. El detenido, que ya tenía antecedentes por delitos contra la propiedad, quedó a disposición de la fiscalía que investiga el caso.

El hecho ocurrió el 12 de agosto alrededor de las 19.30 en la calle 14 entre 131 y 132. Sánchez, de 58 años, se encontraba en la vereda de su casa cuando fue abordado por al menos dos delincuentes que intentaron robarle. En medio del forcejeo, uno de los ladrones le disparó en el pecho. La víctima fue trasladada de urgencia al hospital Evita Pueblo, donde falleció horas después.

Lo particular del caso es que la víctima era el padre de un agente de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. El hijo, que se desempeña en una comisaría de la Capital, llegó al lugar del hecho minutos después de recibir el alerta y tuvo que presenciar el traslado de su padre gravemente herido.

La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 5 del Departamento Judicial de Quilmes, a cargo de la fiscal Karina Guyot. Desde el primer momento se trabajó sobre la hipótesis de un robo que terminó en homicidio, con testigos que aportaron datos sobre el vehículo en el que escaparon los delincuentes y las características físicas de los autores.

Según los voceros consultados, el sospechoso detenido acumula varias causas por robos en la zona sur del Gran Buenos Aires. Pericias balísticas y testimoniales serían clave para determinar su participación directa en el hecho que terminó con la vida de Sánchez.

En Berazategui, como en muchos municipios del conurbano, los robos violentos se convirtieron en una preocupación constante para los vecinos. El caso tomó mayor repercusión justamente por el vínculo familiar con un efectivo policial, lo que generó indignación dentro de las fuerzas de seguridad.

La madre y la pareja de la víctima se presentaron como particulares damnificados y pidieron que se investigue hasta las últimas consecuencias. Hasta el momento no trascendieron mayores detalles sobre el operativo que derivó en la detención, aunque se espera que en las próximas horas el detenido sea indagado por la fiscal.

Este tipo de crímenes, donde un robo deriva en homicidio por resistencia de la víctima o por puro exceso de violencia, se repiten con frecuencia en el Gran Buenos Aires. Según datos de la Procuración General bonaerense, los homicidios en ocasión de robo representan una parte significativa de los casos de violencia urbana que terminan en muerte.

La detención representa un avance importante en una causa que tuvo repercusión nacional. Familiares y allegados de Sánchez esperan que el proceso judicial avance con celeridad y que no quede en la impunidad que suele acompañar a muchos de estos hechos en el conurbano.

Desde Última Hora Diario seguiremos el desarrollo de la investigación, con especial atención a las pericias que determinarán el grado de responsabilidad del detenido y si hubo más personas involucradas en el asesinato.