Detuvieron a un joven de 18 años por el crimen del menor baleado en un taxi en Rosario

Un adolescente de 18 años quedó detenido como sospechoso del asesinato de un chico de 15 años que fue baleado dentro de un taxi en Rosario. La detención se concretó tras un operativo en el que se allanaron varias viviendas.

Un joven de 18 años fue detenido en las últimas horas como principal sospechoso del asesinato de un adolescente de 15 años que recibió varios disparos mientras viajaba en un taxi en Rosario.

El hecho ocurrió el pasado 10 de junio en la zona norte de la ciudad, cuando el menor se encontraba en el asiento trasero de un remis. Según los primeros datos de la investigación, el vehículo fue interceptado por otro auto del que bajaron dos personas armadas que abrieron fuego contra el pasajero. El chico murió en el acto por las heridas de bala.

La detención se concretó este miércoles en el marco de varios allanamientos ordenados por la fiscalía. Fuentes judiciales confirmaron que el detenido, identificado como L. G., tiene 18 años y cuenta con antecedentes por delitos contra la propiedad. En los procedimientos se secuestraron elementos de interés para la causa, aunque no se brindaron más detalles para no entorpecer la investigación.

El caso había generado conmoción en Rosario por tratarse de un menor de edad asesinado en plena vía pública. El taxista, que resultó ileso, declaró ante la fiscalía y aportó datos clave sobre el vehículo desde el que se realizó el ataque. Cámaras de seguridad de la zona también fueron incorporadas al expediente.

Según los voceros consultados, el móvil del crimen estaría vinculado a un ajuste de cuentas entre bandas que se disputan el control territorial en los barrios del norte rosarino. La víctima, según los primeros indicios, tenía vínculos con una de las facciones aunque su familia niega cualquier relación con el narcotráfico.

La investigación está a cargo de la Fiscalía de Homicidios de Rosario, que busca determinar si el detenido actuó como autor material o si formaba parte de un grupo mayor. Por el momento, el joven quedó a disposición de la Justicia y se espera que en las próximas horas se realice la audiencia de imputación.

Este nuevo hecho se suma a la larga lista de crímenes que azotan a la ciudad santafesina, que acumula decenas de homicidios en lo que va del año, muchos de ellos con menores como víctimas o victimarios. Organizaciones sociales y familiares de víctimas volvieron a reclamar mayor presencia estatal y políticas integrales que vayan más allá de la respuesta punitiva.

Desde la Policía de Santa Fe se informó que el operativo de detención se desarrolló sin incidentes y que se continúa trabajando para dar con el resto de los involucrados en el ataque al taxi.