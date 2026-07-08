Detuvieron a nueve policías de Rosario por prender fuego a un hombre en un operativo irregular

Nueve efectivos de la Policía de Santa Fe quedaron presos acusados de rociar con nafta y prender fuego a un hombre de 36 años durante un procedimiento irregular en un barrio de Rosario. El hecho, ocurrido en agosto, fue reconstruido por la Justicia a partir de testimonios y pericias.

Nueve policías de la ciudad de Rosario fueron detenidos este martes acusados de rociar con combustible y prender fuego a un hombre de 36 años durante un operativo irregular ocurrido en agosto en el barrio Las Flores.

La medida fue ordenada por la fiscal Marisol Fabbro, de la Unidad de Homicidios Dolosos, y ejecutada por personal de la Agencia de Investigación Criminal. Los efectivos, pertenecientes a la Policía de la Provincia de Santa Fe, quedaron imputados por los delitos de tortura seguida de muerte y abuso de autoridad.

Según la investigación, el 14 de agosto pasado los uniformados llegaron a una vivienda en busca de un sospechoso de un robo. En el lugar se encontraba Cristian Javier Acuña, quien intentó escapar. Los policías lo redujeron, lo rociaron con nafta y le prendieron fuego, según reconstruyó la fiscalía a partir de testimonios de testigos y pericias médicas.

Acuña sufrió quemaduras en más del 40% de su cuerpo y estuvo internado varios días en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. Murió el 28 de agosto como consecuencia de las graves lesiones. La autopsia confirmó que las quemaduras fueron provocadas de manera intencional.

"El procedimiento no tenía orden judicial ni estaba justificado por un delito flagrante", señaló una fuente judicial consultada por este medio. Los nueve efectivos negaron los hechos en sus declaraciones, pero la fiscalía reunió elementos suficientes para pedir la prisión preventiva.

El caso generó conmoción en Rosario, donde la violencia institucional se suma a la ya grave situación de inseguridad y narcotráfico. Organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas de gatillo fácil reclamaron que se investigue hasta las últimas consecuencias y que se depure la fuerza policial.

Desde el Ministerio de Seguridad de Santa Fe confirmaron las detenciones y anunciaron que los efectivos fueron apartados inmediatamente de sus cargos. "No vamos a tolerar este tipo de conductas", dijeron en un comunicado breve, aunque sin dar detalles del operativo original.

La defensa de los policías anunció que apelará las detenciones y pidió que se amplíe la investigación para determinar si hubo responsabilidad de mandos superiores. Mientras tanto, la causa avanza con pericias complementarias y la búsqueda de más testigos.

Este hecho se inscribe en una serie de denuncias por violencia policial en el Gran Rosario. Según datos de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), en lo que va del año se registraron al menos 18 casos de abusos cometidos por fuerzas de seguridad en la provincia, varios de ellos con resultado de muerte.

Cristian Javier Acuña tenía 36 años, era padre de dos niños y, según su familia, no tenía antecedentes penales relevantes. "Lo quemaron vivo como a un perro", dijo su hermana en una entrevista concedida días después del hecho. La familia espera ahora que el proceso judicial no se dilate como ocurre en la mayoría de los casos de violencia institucional en los barrios populares.

La fiscal Fabbro tiene diez días para formalizar la acusación. Los nueve policías quedaron alojados en dependencias del Servicio Penitenciario provincial, lejos de sus excompañeros de fuerza.