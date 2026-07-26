Arcángel agotó su show en Argentina y suma nueva fecha en el Movistar Arena

El reggaetonero puertorriqueño vendió todas las entradas de su primera presentación en Buenos Aires en cuestión de minutos y confirmó un segundo show para satisfacer la demanda.

El reggaetonero puertorriqueño Arcángel sigue demostrando su vigencia y el cariño del público argentino: las entradas para su show en el Movistar Arena de Buenos Aires se agotaron en apenas minutos, lo que obligó a la organización a sumar una segunda fecha.

Según informó la productora, la primera función del 12 de diciembre ya está completamente vendida. Ante la avalancha de pedidos, se confirmó una nueva presentación para el 13 de diciembre en el mismo estadio. Ambas fechas forman parte de su gira 'Los Dioses Tour', que lo viene llevando por distintas ciudades de América Latina.

El artista, uno de los pioneros del reggaetón junto a figuras como Daddy Yankee y Don Omar, acumula más de 15 años de carrera con éxitos que siguen sonando fuerte. Temas como 'Me enamora', 'Por que te vas' o colaboraciones recientes con Ozuna, Bad Bunny y otros referentes del género forman parte del repertorio que promete en Buenos Aires.

Desde que se pusieron a la venta, la preventa para clientes del banco sponsor se agotó en menos de una hora y la venta general no tardó mucho más. El fenómeno no sorprende del todo: Arcángel ha visitado el país varias veces y siempre generó colas y expectativa entre los fanáticos del urbano.

El Movistar Arena, con capacidad para más de 15 mil personas, se prepara para dos noches consecutivas de perreo y hits. Fuentes cercanas a la producción indicaron que la demanda fue tal que se evaluó incluso agregar una tercera fecha, aunque por ahora se confirmó solo el segundo show.

Arcángel viene de cerrar una exitosa gira por Estados Unidos y México, donde también registró varios sold outs. En Argentina, su relación con el público es especial: más allá del reggaetón, muchos lo consideran un artista que trascendió generaciones y que mantiene la esencia callejera del género.

Las entradas para la nueva fecha ya están disponibles en la web oficial del estadio y a través de Ticketek. Los precios van desde los $25.000 en campo hasta los $60.000 en platea VIP, según informó la organización.

Con este anuncio, el verano musical porteño suma otro nombre de peso internacional. Arcángel se suma así a otros artistas que ya confirmaron shows en el país, consolidando a Buenos Aires como parada obligada de las giras latinas.