Avant premiere de 'El diablo viste a la moda 2' en la Gala Couture del Malba: moda, cine y glamour

La esperada secuela de la icónica comedia se presentó en una noche exclusiva en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, donde el cine se mezcló con la alta costura y celebridades locales e internacionales.

La noche del martes el Malba se convirtió en un verdadero desfile de moda y estrellas. La Gala Couture que organizó el museo albergó la avant premiere de El diablo viste a la moda 2, la secuela que todo el mundo esperaba desde el estreno de la original en 2006.

Desde las primeras horas de la tarde, la Avenida Figueroa Alcorta comenzó a poblarse de flashes y autos de alta gama. Actrices, modelos, diseñadores y figuras de la farándula argentina llegaron vestidas con lo mejor de las colecciones locales e internacionales, fieles al espíritu de la película que convirtió a la moda en protagonista absoluta.

La alfombra roja, montada especialmente para la ocasión, fue el primer gran espectáculo. Allí desfilaron nombres como Mirtha Legrand, que lució un impecable traje negro con detalles en pedrería, y Carolina Ardohain, que optó por un vestido rojo furioso que recordó los looks más icónicos de Miranda Priestly. También se vio a Karina Jelinek, Zulma Reyno y una nutrida presencia de influencers de moda que transmitieron en vivo cada detalle.

Dentro del auditorio del Malba, el glamour dio paso a la expectativa. El director David Frankel envió un video saludo especial para la audiencia argentina, agradeciendo el cariño que siempre tuvo la primera película en el país. La presentación estuvo a cargo de la periodista de espectáculos Adriana Lorenzón, quien repasó los momentos más recordados de la original antes de dar paso al trailer extendido de la secuela.

La película, que vuelve a tener a Meryl Streep como la temible Miranda Priestly y a Anne Hathaway retomando el rol de Andy Sachs, promete más sátira, más desfiles y, sobre todo, más comentarios filosos sobre la industria de la moda. Según las primeras reacciones de los presentes, el humor se mantiene intacto y la calidad de producción es superior.

Tras la proyección del adelanto, se realizó un cóctel en los jardines del museo. Allí los diseñadores locales aprovecharon para mostrar sus últimas creaciones: desde Gabriel Lage hasta Juan Gatti, que firmó parte del vestuario de la nueva entrega. Hubo charlas distendidas sobre tendencias 2026, el rol de las redes sociales en la moda y cómo el cine sigue siendo un gran altavoz para el universo del glamour.

La gala también tuvo un fuerte componente solidario: parte de lo recaudado en la subasta silenciosa de piezas de diseñadores se destinará al mantenimiento de las colecciones permanentes del Malba, un museo que cada vez más apuesta a cruzar arte, moda y cultura popular.

En una Argentina donde el cine y la moda suelen caminar por carriles separados, noches como esta demuestran que la combinación sigue siendo irresistible. El diablo viste a la moda 2 llega a las salas locales en diciembre, pero ya dejó claro, en su avant premiere porteña, que el diablo sigue vistiendo mejor que nunca.