A qué hora es La Voz Argentina hoy domingo y qué se viene en la gala

La competencia de canto sigue su recta final con una nueva gala dominical. Conocé el horario de emisión, el formato de la noche y qué pueden esperar los televidentes.

La noche de este domingo tiene una cita obligada para los fans de los realities musicales: vuelve La Voz Argentina por Telefe con una nueva gala de eliminación y definiciones importantes.

Según la programación oficial, el programa conducido por Marley arranca a las 21:30 hs y se extenderá aproximadamente hasta las 23:30, dependiendo del desarrollo de las performances y las votaciones.

En esta gala dominical se espera que continúe la fase de los playoffs o knockouts, donde los coaches —Soledad, Lali, Mauro y Ricky— deben tomar decisiones difíciles para reducir aún más sus equipos. Cada participante interpretará un tema elegido estratégicamente, buscando impresionar tanto al público como a su coach.

Además de las actuaciones individuales, es probable que haya cruces o duelos sorpresa, un segmento que siempre genera alto impacto emocional y musical. La votación del público a través de la app de Telefe y el voto de los coaches definirán quiénes avanzan y quiénes quedan fuera de la competencia.

La producción prometió momentos de alto voltaje, con invitados especiales que podrían sumarse a alguna performance o dar su opinión sobre los talentos en carrera. Como viene sucediendo en las últimas emisiones, se espera que la gala tenga un fuerte componente emocional, con testimonios de los participantes y reacciones de los jurados.

La Voz Argentina se emite en vivo desde los estudios de Telefe en Buenos Aires y se puede seguir también a través de la plataforma Flow para quienes prefieran verlo en streaming. El programa se posiciona como uno de los contenidos de mayor rating del prime time dominical.

Para no perderse ningún detalle, es recomendable tener a mano la aplicación oficial, ya que gran parte de la interacción y las votaciones se resuelven por ahí en tiempo real.

La recta final de esta edición viene siendo muy pareja y con alto nivel vocal, por lo que cada gala se vuelve decisiva. Este domingo promete ser una de las más intensas del ciclo.