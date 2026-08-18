Cuánto cuesta alquilar un monoambiente en Caballito o Almagro en 2026

Precios reales, barrios comparados y consejos prácticos para encontrar un monoambiente sin pagar de más en dos de los barrios más buscados de la Ciudad.

Alquilar un monoambiente en Caballito o Almagro sigue siendo una de las opciones más elegidas por estudiantes, profesionales que recién arrancan y parejas jóvenes que buscan vivir cerca del subte y con algo de verde. En agosto de 2026, los valores ya no son los de la pandemia ni los del boom post-2023: la oferta se estabilizó, pero los precios siguen altos y la brecha entre un aviso “demasiado bueno” y la realidad del contrato es grande.

Según datos que crucé de portales líderes y de conversaciones con tres inmobiliarias de la zona, un monoambiente en condiciones habitables (con cocina integrada, baño completo y balcón o patio) ronda los 280.000 a 380.000 pesos por mes en Caballito, y entre 310.000 y 420.000 en Almagro. El valor medio que se está pagando hoy, con contrato firmado en los últimos 30 días, está en 330.000 pesos en Caballito y 355.000 en Almagro. Sí, Almagro sale un poco más caro, aunque muchos siguen creyendo lo contrario.

¿Por qué la diferencia? Almagro tiene más departamentos nuevos o refaccionados cerca de las avenidas Corrientes y Díaz Vélez, con amenities que terminan encareciendo el metro cuadrado. Caballito, en cambio, ofrece más opciones en edificios viejos pero con mejor relación precio-calidad, sobre todo en la zona de Rivadavia al 4800-5200 o cerca del Parque. Un monoambiente de 28-32 m² en un edificio sin ascensor en Caballito puede conseguirse en 290.000 si negociás bien; en Almagro, el mismo tamaño y sin expensas altas rara vez baja de 320.000.

Las expensas son otro punto clave que nadie pone en el título del aviso. En Caballito promedian 35.000 a 55.000 pesos según si el edificio tiene terraza compartida o no. En Almagro, donde hay más consorcios con gym o lavadero, fácilmente superan los 60.000. Sumale eso al alquiler y el número que tenés que tener disponible para mudarte el primer mes se va fácil a 450.000-500.000 pesos (incluyendo depósito, comisión y mes adelantado).

Un dato que cambió en 2026: la ley de alquileres sigue vigente pero con modificaciones que permiten indexar por IPC cada seis meses. La mayoría de los contratos que se firman ahora son por dos años con ajuste semestral. Eso significa que el monoambiente que alquilás hoy en 340.000 puede estar en 410.000 dentro de seis meses. Las inmobiliarias de la zona recomiendan pedir siempre el historial de aumentos del departamento anterior para no llevarte sorpresas.

Dónde buscar y qué mirar

En Caballito, las zonas más accesibles siguen siendo el lado sur (cerca de la cancha de All Boys) y el corredor de la calle Emilio Mitre. Ahí todavía aparecen monoambientes en PH con patio propio por debajo de los 300.000. Evitá los avisos que ofrecen “monoambiente monoambiente” en la zona de Primera Junta si no querés vivir con humedad o sin luz natural. En Almagro, los más económicos están entre Billinghurst y Medrano, pero casi siempre son divisiones de departamentos más grandes y terminan con problemas de ruido o vecinos compartiendo el pasillo.

Consejos que funcionan en la práctica

Andá a ver el departamento de día y de noche. El monoambiente que parece luminoso a las 11 de la mañana puede ser un horno en verano si da al norte sin toldo. Te puede interesar Cómo encontrar la oficina de ANSES más cercana según tu barrio en CABA

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Aumentos de transporte: cómo consultar tarifas y descuentos vigentes Preguntá quién paga las reparaciones del gas y la electricidad antes de firmar. En 2026 muchas dueñas pasaron los gastos de mantenimiento al inquilino. Usá el boleto de compraventa del departamento anterior como referencia. Si el propietario lo compró hace dos años por 65 millones, difícil que acepte bajar mucho el alquiler. Negociá el depósito. Cada vez más dueños aceptan que se pague en dos cuotas o que se use un seguro de caución en lugar de dos meses por adelantado. Mirá las expensas de los últimos tres meses. Si el edificio tiene juicio por deudas, te van a terminar cobrando a vos.

Qué se está alquilando realmente

En las últimas semanas vi tres casos concretos: un monoambiente de 30 m² en Caballito, con balcón a un pulmón de manzana, cocina nueva y expensas de 42.000 se alquiló en 315.000 pesos. En Almagro, uno similar pero con cocina americana y en un edificio con ascensor y lavadero se fue en 375.000. El que salió más barato fue un semi-piso en un PH de la calle Yerbal al 2300: 275.000 con expensas incluidas, pero sin balcón y con vista a la medianera.

Si estás buscando ahora, el rango real para un monoambiente decente en estos dos barrios está entre 290.000 y 390.000 pesos mensuales. Por debajo de 270.000 casi siempre hay gato encerrado: falta de luz, humedad, problemas de cañerías o directamente un aviso trucho para captar clientes.

El mercado no va a bajar fuerte en lo que resta de 2026. Con la cantidad de estudiantes que llegan cada marzo y la tendencia de gente que se muda desde barrios más caros buscando achicar gastos, la demanda se mantiene. La clave pasa por mirar mucho, chequear todo y no firmar el primer contrato que te mandan por WhatsApp. Un monoambiente en Caballito o Almagro sigue siendo caro, pero con paciencia y buen ojo todavía se encuentra algo que no te deje sin dormir pensando en el ajuste del semestre que viene.