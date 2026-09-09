Hernán Lacunza: “El Gobierno subestimó el empleo y las 30.000 pymes que cerraron”

El exministro de Economía y actual directivo de Bancor visitó Córdoba y advirtió sobre el costo social de las políticas actuales, pese a reconocer la baja de la inflación y el déficit cero. Presentó sus primeras ideas en tono proselitista de cara a una eventual candidatura.

El exministro de Economía Hernán Lacunza pasó por Córdoba con un mensaje claro y crítico hacia la actual administración nacional: el Gobierno subestimó el impacto de sus medidas en el empleo y en el tejido productivo, con el cierre de unas 30.000 pymes como uno de los costos más visibles.

En un tono que combinó el análisis técnico con un evidente perfil proselitista, Lacunza detalló ante un auditorio local cuáles serían sus prioridades en caso de llegar a la Casa Rosada. Si bien reconoció logros como la reducción de la inflación y el consenso alcanzado en torno al déficit cero, insistió en que esa estabilización macroeconómica tuvo un precio social y laboral mucho más profundo de lo que se admite oficialmente.

“Se subestimó el empleo y se subestimó lo que significaron 30.000 pymes que cerraron”, afirmó el actual directivo del Banco de Córdoba (Bancor). Según su visión, la contracción de la actividad económica golpeó con especial dureza al sector privado, especialmente a las pequeñas y medianas empresas que conforman el corazón productivo del interior del país.

Durante su visita, Lacunza enumeró los ejes que marcarían un eventual gobierno suyo: recuperar el nivel de actividad sin abandonar el equilibrio fiscal, generar condiciones para que las pymes vuelvan a contratar personal y evitar que el ajuste recaiga exclusivamente sobre los sectores más vulnerables. Habló de “crecimiento con estabilidad” como el gran desafío pendiente.

La exposición tuvo lugar en el marco de un encuentro que reunió a empresarios, dirigentes y referentes del ámbito productivo cordobés. En la provincia, donde la industria y el campo son pilares, el mensaje sobre el cierre de empresas y la caída del empleo resonó con fuerza. Lacunza insistió en que Córdoba, como otras provincias del interior, viene pagando una factura desproporcionada en términos de actividad y empleo formal.

El exfuncionario también se refirió a la necesidad de construir consensos políticos más amplios para sostener las reformas en el tiempo. “El déficit cero es un logro, pero no alcanza si no viene acompañado de una recuperación del empleo privado”, planteó.

Su paso por la capital provincial se da en un momento en el que crecen las especulaciones sobre su futuro político. Aunque evitó definiciones taxativas sobre una candidatura presidencial, sus palabras y su agenda local fueron interpretadas como los primeros movimientos de un posible lanzamiento.

En Córdoba, donde Bancor tiene un rol central en el financiamiento productivo, Lacunza aprovechó su conocimiento del banco provincial para reforzar su vínculo con el sector empresario local. Su mensaje combinó la crítica al presente con una propuesta de futuro que, según él, pondría el foco en la producción y el trabajo como motores del crecimiento.

La visita deja en evidencia una grieta cada vez más visible dentro de los sectores que apoyaron el cambio de 2023: quienes consideran que el ajuste fue necesario pero que ya es hora de pasar a la etapa de reactivación productiva. Lacunza se posiciona claramente en ese segundo grupo.