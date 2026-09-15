Grupo Roggio habilitado para pujar por la privatización de Aysa

El holding cordobés quedó preseleccionado junto a un consorcio encabezado por Rowing para presentar oferta por el 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos. La decisión marca un avance concreto en el proceso de privatización de la empresa.

El Grupo Roggio, uno de los conglomerados económicos con mayor peso en Córdoba, quedó formalmente habilitado para participar en la licitación por la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa). Junto a un consorcio liderado por la empresa Rowing, el holding cordobés podrá presentar su oferta económica por el 90% del paquete accionario de la prestadora de agua y cloacas del Área Metropolitana de Buenos Aires.

La novedad fue confirmada este martes 15 de septiembre de 2026 y representa un paso clave en el proceso impulsado por el Gobierno nacional para transferir la operación de Aysa al sector privado. s cercanas al proceso indicaron que Roggio, con larga trayectoria en concesiones de servicios públicos y obras de infraestructura, cumple con los requisitos técnicos y económicos exigidos en los pliegos.

Desde Córdoba, el grupo ha construido un perfil diversificado que incluye transporte, construcción, saneamiento y servicios. Su participación en la licitación de Aysa no sorprende en el ámbito empresarial local, donde se lo considera un jugador con capacidad para absorber la magnitud de la operación. La empresa ya tiene experiencia en la gestión de agua en otras jurisdicciones y en megaproyectos de infraestructura que requieren fuerte inversión inicial.

El consorcio que integraría Roggio competirá ahora en la instancia de ofertas económicas. Según los términos de la licitación, el ganador asumirá la responsabilidad de ampliar la red de agua potable y cloacas, mejorar la calidad del servicio y realizar las inversiones comprometidas en el pliego, que se estiman en miles de millones de dólares en los próximos años.

En el plano local, la noticia genera expectativa en círculos empresariales y políticos cordobeses. Roggio es uno de los emblemas del empresariado provincial y su eventual éxito en una licitación de esta escala podría traducirse en mayor generación de empleo y actividad para proveedores cordobeses. Sin embargo, también abre interrogantes sobre el impacto que la operación podría tener en la estructura de endeudamiento del grupo y en la atención de sus negocios actuales.

El proceso de privatización de Aysa se enmarca en la política de reducción del gasto público y transferencia de servicios al sector privado que impulsa el Ejecutivo nacional. En Córdoba, donde el acceso al agua y el saneamiento también enfrenta desafíos, especialmente en el interior provincial, el caso es seguido con atención como posible antecedente de futuras concesiones.

Desde la redacción de Última Hora Diario se consultaron s del Grupo Roggio, que por el momento se limitaron a confirmar que la precalificación fue recibida en tiempo y forma, sin realizar declaraciones adicionales sobre la estrategia de oferta. La presentación de las propuestas económicas está prevista para las próximas semanas, según el cronograma oficial de la licitación.

El desenlace de esta carrera no solo definirá quién operará el servicio de agua en el principal conglomerado urbano del país, sino que también marcará el pulso de la inversión privada en servicios básicos en la Argentina de 2026.