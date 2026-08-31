Cómo leer tu factura de EPEC: todos los cargos explicados paso a paso

Entendé en detalle cada rubro que aparece en tu boleta de EPEC, desde el cargo fijo hasta los impuestos y la energía reactiva. Una guía práctica y actualizada para que sepas exactamente qué estás pagando y por qué.

Vamos por partes, porque la boleta de EPEC suele llegar como un laberinto de números y siglas que pocos terminan de descifrar. Entenderla no es un lujo: es una herramienta básica para controlar el gasto en el hogar o el comercio cordobés, sobre todo en un contexto donde la tarifa eléctrica se ha convertido en uno de los rubros más pesados del presupuesto familiar.

El documento que llega cada bimestre (o mensualmente en algunos casos de alta demanda) se divide en dos grandes bloques: el costo del servicio propiamente dicho y los impuestos que se le suman. Pero dentro del primero hay varios ítems que merecen atención separada. Empecemos por lo más visible.

El cargo fijo y su lógica Este rubro no depende de cuánto consumiste. Es un valor que EPEC cobra por el solo hecho de tener el medidor conectado a la red. Cubre los costos de mantenimiento de la infraestructura que llega hasta tu domicilio: postes, transformadores, líneas de media tensión. En 2026, este valor se actualiza periódicamente según las resoluciones del Ente Regulador y varía según la categoría de usuario (residencial, comercial, industrial o rural). Si tenés un medidor trifásico o una potencia contratada elevada, el cargo fijo será mayor. Es, en esencia, el “alquiler” de la conexión.

El cargo variable o por consumo Aquí está el corazón de la factura. Se calcula multiplicando los kilowatts-hora (kWh) registrados por el medidor por el precio unitario vigente. EPEC aplica una tarifa progresiva: cuanto más consumís en el bimestre, más caro sale el kWh marginal. Esto busca desincentivar el derroche. En la boleta aparece desglosado en “energía”, “transporte” y “distribución”. La primera es el costo de generar la electricidad (en gran medida en centrales térmicas, hidroeléctricas y renovables del país); la segunda, el costo de llevarla por las líneas de alta tensión; la tercera, lo que cobra EPEC por llevarla desde la subestación hasta tu toma.

La energía reactiva: el cargo oculto que pocos ven Este es uno de los ítems menos comprendidos y más importantes para usuarios con aire acondicionado, heladeras grandes o motores. La energía reactiva no se usa para hacer trabajo útil, pero genera pérdidas en la red. Si tu factor de potencia está por debajo de cierto umbral, EPEC te cobra un recargo que puede llegar a representar entre el 10 y el 20 % del total. En la factura aparece como “recargo por energía reactiva” o “penalidad por bajo factor de potencia”. Para evitarlo, muchas familias e industrias instalan bancos de capacitores. Si tu factura trae este rubro mes tras mes, vale la pena consultar a un electricista.

Potencia contratada y potencia demandada Si tenés servicio monofásico o trifásico con demanda registrada, verás dos valores: la potencia que contrataste (en kW) y la que realmente demandaste en el pico del bimestre. Si la demandada supera la contratada, pagás un recargo importante. Este dato es clave para pymes y comercios cordobeses que encienden muchos equipos al mismo tiempo. Revisar este número puede ahorrarte miles de pesos al año.

Impuestos y tasas que se suman La boleta de EPEC no termina en el servicio. Sobre ese subtotal se aplican:

IVA (21 % sobre el servicio y, en algunos casos, sobre otros impuestos).

Impuesto provincial (Ingresos Brutos o similar según la jurisdicción).

Tasa municipal de alumbrado, barrido y limpieza (ABL) que varía según el municipio: Córdoba capital, Villa María, Río Cuarto o Carlos Paz tienen sus propias alícuotas.

Contribución a la Administración General de la Nación (ENRE o EPEC según el caso).

Estos impuestos pueden representar entre el 35 y el 45 % del total de la factura. Por eso, aunque bajes el consumo, el alivio nunca es proporcional.

Cómo se arma el valor final y qué podés controlar vos El total a pagar es la suma del cargo fijo, el variable, los recargos por reactiva o potencia, más todos los impuestos. Lo que realmente podés manejar es el consumo (apagando luces, optimizando el uso de aire y heladera) y la contratación de potencia. El resto depende de resoluciones nacionales, provinciales y de la propia EPEC.

Consejos prácticos para leer y reducir tu boleta

Mirá siempre el consumo histórico que figura en la parte superior o inferior de la factura. Te permite ver si subiste o bajaste respecto del bimestre anterior y del mismo período del año pasado. Revisá el medidor físico: si el consumo que te facturan no coincide con lo que registra el aparato, podés pedir una verificación sin cargo. Si tenés tarifa social o subsidio nacional, verificá que esté aplicado. En 2026 siguen vigentes los regímenes de subsidios segmentados por ingresos. Para comercios e industrias, considerar la posibilidad de pasar a tarifa horaria o estacional puede generar ahorros significativos si concentrás el consumo en horarios valle. Usá la app o el portal de EPEC para ver el detalle día a día. La información en tiempo real es la mejor herramienta para no llevarte sorpresas.

Entender la factura no cambia el precio de la electricidad, pero te da poder de decisión. Sabiendo qué pagás y por qué, podés tomar medidas concretas en tu casa o negocio, reclamar cuando corresponde y, sobre todo, dejar de pagar de más por ignorancia. En una provincia donde el campo, la industria y los hogares cordobeses dependen fuertemente de la energía confiable, cada peso que se entiende es un peso mejor administrado.