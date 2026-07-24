Cuánto cobran los árbitros en la Argentina: sueldos por categoría y partido

Desde la Primera División hasta el Federal A, los valores que perciben los jueces por cada encuentro. Cuánto gana un árbitro de la Liga Profesional, el Ascenso y el interior del país.

Los árbitros del fútbol argentino perciben una remuneración que varía según la categoría y el tipo de partido. A diferencia de lo que ocurre en las grandes ligas europeas, donde los sueldos mensuales fijos son altos, en la Argentina el sistema se basa principalmente en pagos por partido más un viático o retribución base para los que integran las nóminas de AFA.

Según datos actualizados al 2025 que circulan en medios especializados y confirmados por fuentes arbitrales, un árbitro principal de la Liga Profesional (Primera División) cobra alrededor de $450.000 por partido. Esto incluye los encuentros de la fase regular y las copas nacionales. Los asistentes (líneas) perciben cerca de $280.000, mientras que el cuarto árbitro ronda los $180.000.

En la Primera Nacional (ex B Nacional), los valores bajan de forma considerable. Un juez principal recibe aproximadamente $220.000 por partido, los asistentes $140.000 y el cuarto árbitro unos $90.000. Estos montos representan un desafío importante para quienes viven exclusivamente del arbitraje, ya que la cantidad de partidos por temporada es limitada.

Más abajo en la pirámide, en la Primera B Metropolitana y en la Primera C, un árbitro cobra entre $90.000 y $130.000 por encuentro. En la Primera D, la cifra suele estar entre $55.000 y $75.000. Estos números explican por qué muchos árbitros de categorías inferiores combinan su labor con otros trabajos.

En el Federal A, competencia que abarca gran parte del interior del país, el pago promedio para un árbitro principal oscila entre $110.000 y $160.000 por partido, dependiendo de la zona geográfica y los viáticos por traslado. En el Federal B (hoy Torneo Federal) los valores bajan a $60.000-$85.000. Aquí la distancia y los costos de viaje muchas veces terminan comiéndose una parte importante de la retribución.

Además del pago por partido, los árbitros que integran el plantel permanente de AFA reciben un viático mensual. En Primera División este monto ronda los $1.200.000 para los árbitros principales más experimentados, aunque solo los de elite (como los FIFA) superan con holgura esa cifra. En divisiones inferiores el viático mensual es mucho más modesto, entre $400.000 y $700.000 según la categoría.

El sistema genera críticas recurrentes. Mientras los clubes pagan millones por jugadores, el colectivo arbitral denuncia que los montos no se actualizaron al ritmo de la inflación en los últimos años. La Asociación Argentina de Árbitros (AAA) suele negociar paritarias con la AFA, pero los acuerdos suelen llegar tarde y con ajustes que rápidamente quedan desactualizados.

En torneos juveniles o de categorías formativas los valores son sensiblemente más bajos: un árbitro de Reserva o de Cuarta División puede percibir entre $25.000 y $45.000 por partido. Esto explica por qué la mayoría de los jueces que empiezan lo hacen por vocación y no por dinero.

Desde el VAR, los árbitros que integran el equipo de videoasistentes reciben una compensación adicional. Un AVAR o VAR principal suma entre $150.000 y $250.000 extra por partido en Primera, lo que eleva considerablemente el ingreso de quienes tienen acceso a esa tecnología.

El debate sobre los sueldos arbitrales vuelve cada vez que surge una polémica grave. Muchos sostienen que pagar mejor y profesionalizar de verdad el arbitraje mejoraría la calidad y reduciría presiones. Otros argumentan que los montos ya son elevados en comparación con el salario promedio argentino, aunque pocos discuten que el nivel de exposición, responsabilidad y preparación física que exige el cargo justifica una retribución acorde.

Lautaro Fenoglio

Datos basados en información pública y estimaciones de fuentes arbitrales al cierre de 2025. Los valores pueden variar según paritarias y actualizaciones de AFA.