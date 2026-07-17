Minecraft Experience: Moonlight Trail llega a Buenos Aires con fechas, precios y detalles inmersivos

La experiencia interactiva inspirada en el popular videojuego se instala en la capital argentina. Conocé las fechas, cómo comprar entradas y qué sorpresas trae esta propuesta para fans de todas las edades.

La fiebre por Minecraft no para de crecer y ahora tiene una versión física y colectiva que desembarca en Buenos Aires. Se trata de Minecraft Experience: Moonlight Trail, una propuesta inmersiva que transforma un espacio en un mundo de bloques, misiones y paisajes pixelados que los visitantes pueden recorrer, tocar e interactuar.

Según la información oficial, la experiencia abrirá sus puertas el 15 de noviembre de 2025 y se extenderá hasta el 15 de febrero de 2026 en un predio especialmente montado en el barrio de Palermo. Las funciones serán de jueves a domingo, con horarios que van desde las 14 hasta las 22, permitiendo que familias, grupos de amigos y aficionados de todas las edades puedan sumergirse en el universo del juego.

Las entradas ya están a la venta a través del sitio oficial de Ticketek y en la boletería del lugar. Los valores arrancan en $12.000 para niños de 4 a 12 años y $15.000 para mayores de 13 años. Hay descuentos para grupos de cuatro o más personas y pases familiares que incluyen snacks temáticos. Los menores de 4 años entran gratis acompañados de un adulto.

¿Cómo será la experiencia?

Moonlight Trail recrea el modo nocturno del juego con un recorrido de aproximadamente 45 minutos. Los participantes avanzan por senderos iluminados, resuelven pequeños desafíos como construir puentes con bloques de foam, recolectar “recursos” virtuales mediante pantallas interactivas y enfrentarse a mobs suaves y amigables que aparecen en la oscuridad. Todo está diseñado para que sea apto para chicos pero con suficiente detalle para que los más grandes se sientan dentro del servidor.

La propuesta incluye zonas de realidad aumentada donde, mediante una app descargable, se puede ver creepers, aldeanos y minerales brillando en el espacio real. Al final del recorrido hay un área de foto con construcciones gigantes y un shop con merchandising oficial: remeras, llaveros, bloques de construcción de colección y hasta un pack de “supervivencia” con golosinas temáticas.

El equipo creativo detrás de la experiencia viene de producciones similares en México y Brasil, donde la convocatoria superó las 150 mil visitas. En Buenos Aires prometen agregar toques locales: un sector inspirado en la Pampa con vacas y ovejas de Minecraft y un guiño al Obelisco hecho enteramente de bloques luminosos.

Lautaro Fenoglio, que suele cubrir desde lo táctico y lo emocional, no pudo resistirse a probar la preventa y ya sacó entradas para llevar a sus sobrinos. “Es como meterse adentro del juego que jugábamos de pibes, pero con olor a pochoclo y risas de verdad”, contó. Para muchos millennials que crecieron con Minecraft, esta es la excusa perfecta para volver a sentir esa mezcla de exploración y creatividad que el juego siempre regaló.

Las entradas se agotan rápido en los fines de semana, por lo que desde la organización recomiendan comprar con anticipación. Además, habrá funciones especiales durante las vacaciones de verano y descuentos para escuelas que quieran llevar cursos enteros.

Minecraft Experience: Moonlight Trail no es solo una muestra: es una forma de llevar el videojuego más vendido de la historia al mundo físico y compartirlo con quienes todavía no lo conocen o lo dejaron hace años. En un país donde el gaming crece a pasos agigantados, esta propuesta llega en el momento justo.