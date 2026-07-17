La Voz Argentina 2025: fecha de estreno y jurado confirmado

El reality de canto vuelve a Telefe con un jurado renovado y algunas caras conocidas. Se conocieron los detalles del estreno y la conformación del panel para esta nueva temporada.

El formato que marcó tendencia en la televisión argentina regresa con fuerza. La Voz Argentina 2025 ya tiene fecha de estreno y un jurado confirmado que mezcla experiencia, carisma y nuevas incorporaciones.

Según información publicada por Diario Río Negro, el programa volverá a las pantallas de Telefe a partir del domingo 9 de marzo de 2025, en horario prime time. La producción, a cargo de Telefe y Endemol Shine, apuesta a mantener el espíritu original del reality mientras incorpora novedades para refrescar la propuesta.

El jurado confirmado

El panel estará integrado por Soledad Pastorutti, Lali Espósito, Agustín “El Duko” y Bizarrap. La “Sole” regresa como la coach con más trayectoria en el formato, mientras que Lali aporta su versatilidad y conexión con el público joven. El Duko y Bizarrap, dos de los nombres más potentes del trap y el urban argentino, representan la apuesta por sumar frescura y atraer a una audiencia que sigue la música urbana.

La combinación busca equilibrar el folklore, el pop, el trap y los beats que dominan las plataformas. Fuentes cercanas a la producción aseguran que las audiciones a ciegas ya fueron grabadas y que el nivel de los participantes sorprendió incluso a los coaches.

Formato y novedades

El programa mantendrá su estructura clásica: audiciones a ciegas, batallas, knockouts y las instancias finales en vivo. Sin embargo, se espera que la presencia de Bizarrap y El Duko genere cruces musicales inéditos, especialmente en las fases donde los coaches pueden robar talentos o armar duetos.

La conducción aún no fue confirmada oficialmente, aunque todo indica que Andy Kusnetzoff volverá a estar al frente, tal como ocurrió en ediciones anteriores. El ciclo se emitirá los domingos, con resúmenes durante la semana y contenido extra en las plataformas digitales de Telefe.

Lo que se viene

Con este jurado, La Voz Argentina 2025 promete ser una de las temporadas más comentadas de los últimos años. La mezcla de géneros y la llegada de figuras que mueven millones de streams en Spotify y YouTube pueden generar un impacto importante en la conversación pública y en las redes.

Los fanáticos ya especulan con posibles batallas entre estilos muy diferentes: una balada folklórica contra un trap, un pop urbano contra un tema rockero. Eso, precisamente, es lo que siempre hizo grande al formato.

La cuenta regresiva ya empezó. El 9 de marzo, Telefe vuelve a apostar fuerte por el entretenimiento musical con uno de sus programas insignia. Habrá que ver si el combo de Sole, Lali, El Duko y Bizarrap logra mantener el interés del público durante toda la temporada.