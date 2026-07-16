Cristian Medina deja Estudiantes y se va a Botafogo tras su salida conflictiva de Boca

El mediocampista de 23 años rescindió su vínculo con Estudiantes de La Plata y firmó con el club brasileño. Su paso por Boca terminó en malos términos y ahora busca revancha en el fútbol de Brasil.

El mediocampista Cristian Medina abandonó Estudiantes de La Plata para sumarse a Botafogo de Brasil, donde firmó un contrato por cuatro temporadas. La operación se cerró en las últimas horas y el jugador ya se encuentra en Río de Janeiro para incorporarse al plantel dirigido por Artur Jorge.

Medina llegó a Estudiantes a mediados de 2024 cedido por Boca Juniors, club en el que se formó y donde disputó más de 100 partidos. Sin embargo, su salida de la institución xeneize fue conflictiva: el jugador terminó su vínculo de mala manera tras diferencias con la dirigencia y el cuerpo técnico anterior. En La Plata jugó 23 partidos, convirtió dos goles y aportó dos asistencias, pero no logró consolidarse como titular indiscutido.

Según trascendió, Botafogo pagará una cifra cercana a los 6 millones de dólares por el 70% del pase. El club brasileño, actual líder del Brasileirão y clasificado a octavos de final de la Copa Libertadores, busca reforzar su mediocampo de cara al tramo final de la temporada y a la disputa del título continental.

Desde el entorno del jugador confirmaron que la decisión fue tomada por el propio Medina, quien buscaba un nuevo desafío en un fútbol competitivo. En Estudiantes, la salida genera un vacío en el sector medio, donde el técnico Eduardo Domínguez ya piensa en posibles reemplazos.

Medina debutó en Primera con Boca en 2021 de la mano de Sebastián Battaglia y rápidamente se ganó un lugar. Formó parte del plantel que ganó la Copa de la Liga 2022 y la Supercopa 2023, aunque su relación con el club se deterioró en los últimos meses de su contrato. Ahora, a los 23 años, el volante central inicia una nueva etapa en Sudamérica con la expectativa de recuperar protagonismo.

En Botafogo compartirá plantel con figuras como Luiz Henrique, Tiquinho Soares y el argentino Jeffinho. El club ya lo presentó en sus redes sociales y espera que se sume a los entrenamientos esta semana. Para Medina, el paso por Brasil representa una chance de relanzar su carrera tras los altibajos vividos en el fútbol argentino.