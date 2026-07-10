Conflicto en Medio Oriente genera el peor caos aéreo mundial desde la pandemia

Cierres de espacio aéreo, desvíos masivos y cancelaciones en cadena afectan vuelos en Europa, Asia y Medio Oriente. Es el mayor trastorno global de la aviación desde el Covid-19.

El conflicto en Medio Oriente está provocando el mayor desorden en la aviación comercial a nivel mundial desde la pandemia de Covid-19, según reporta la BBC. Cierres temporales de espacio aéreo, restricciones en varias rutas clave y un efecto dominó que llega hasta aeropuertos europeos y asiáticos marcan las últimas 48 horas.

Desde el viernes, Israel, Irán, Jordania, Irak y Líbano cerraron o restringieron severamente su espacio aéreo. Eso obligó a las aerolíneas a rediseñar en tiempo real rutas que históricamente cruzaban la región, especialmente las que conectan Europa con Asia y el Golfo. El resultado es un aumento exponencial de tiempos de vuelo, consumo de combustible y, en muchos casos, cancelaciones directas.

Compañías como Lufthansa, British Airways, Air France y varias low-cost europeas ya anunciaron suspensiones de vuelos a Tel Aviv, Beirut, Ammán y Bagdad. En Asia, Singapore Airlines y Cathay Pacific desviaron sus servicios hacia Europa, lo que generó demoras de hasta cuatro horas en vuelos que ya estaban en el aire. En algunos casos, los aviones tuvieron que regresar a sus aeropuertos de origen.

El impacto no se limita a las aerolíneas del hemisferio norte. En la Argentina, Aerolíneas Argentinas y LATAM confirmaron que varios vuelos con conexión en Madrid, Roma y Estambul sufren demoras y cambios de último momento. Pasajeros que debían volar esta semana hacia Europa reportan en redes y en los mostradores de Ezeiza que sus itinerarios fueron modificados sin previo aviso.

Según datos preliminares de Flightradar24, en las últimas 24 horas se registraron más de 1.200 vuelos cancelados o desviados en Europa y Medio Oriente. Es una cifra que supera incluso los picos más críticos de las restricciones por la guerra en Ucrania en 2022. Expertos consultados por la BBC advierten que, si el conflicto se prolonga más allá de esta semana, el caos podría extenderse a rutas transatlánticas y al Pacífico.

Las empresas aéreas intentan minimizar el daño ofreciendo reacomodaciones y vouchers, pero los aeropuertos ya muestran escenas de multitudes durmiendo en terminales, colas interminables y malestar generalizado. En Heathrow, Fráncfort y Ámsterdam, las pantallas de salidas se llenaron de mensajes de “retrasado” o “cancelado”.

Desde el punto de vista económico, cada día de disrupción cuesta millones a la industria. Solo el desvío de una ruta Europa-Dubai implica entre 20.000 y 40.000 dólares extra por vuelo en combustible y penalidades. Si el conflicto escala, las tarifas de seguros de aviación en la región podrían dispararse, como ocurrió en 2020.

Por ahora, no hay señales de que la situación se normalice en el corto plazo. Los analistas coinciden en que este es el primer gran test para la resiliencia de la aviación global post-pandemia. Y, hasta el momento, la respuesta del sistema muestra que todavía está lejos de haber recuperado la capacidad de absorber shocks de esta magnitud sin dejar a miles de pasajeros varados.

En la Argentina, donde miles de familias planeaban sus vacaciones de invierno con vuelos a Europa, el consejo de las agencias de viajes es claro: confirmar los itinerarios hora a hora y evitar, en lo posible, conexiones que pasen por el espacio aéreo afectado. La incertidumbre, por ahora, es la única certeza.