Franco Colapinto sueña en grande tras su histórico sexto puesto en Canadá

El piloto argentino de Williams sorprendió al mundo con un brillante sexto lugar en el GP de Canadá y ya se anima a pensar en el podio: "Si seguimos así…".

Franco Colapinto volvió a hacer historia. El argentino de 22 años logró un meritorio sexto puesto en el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, el mejor resultado de su corta carrera en la máxima categoría, y ahora se permite soñar en grande.

La carrera en el circuito Gilles Villeneuve fue una montaña rusa. Largando desde la novena posición, Colapinto aprovechó las condiciones variables de pista, los incidentes y una estrategia acertada de Williams para escalar posiciones y cruzar la meta en un puesto que pocos esperaban. Solo los dos Red Bull, los dos McLaren y el Mercedes de Russell terminaron por delante del argentino.

"Si seguimos así, podemos pensar en cosas más grandes", soltó Franco con una sonrisa en la zona mixta, sin vueltas ni falsa modestia. Es la primera vez que el piloto de Pilar se anima a hablar abiertamente de podios y victorias después de un resultado concreto. Hasta ahora había sido cauto; esta vez la confianza desbordó.

El equipo Williams vivió una tarde para el recuerdo. Tanto Colapinto como su compañero Alex Albon sumaron puntos importantes, lo que permite al equipo inglés escalar en el campeonato de constructores. En un año donde el presupuesto es limitado y las actualizaciones llegan con cuentagotas, cada punto vale oro.

Desde el lado técnico, el FW47 se mostró competitivo en pista húmeda, donde Colapinto siempre se sintió más cómodo. El argentino manejó con madurez los neumáticos intermedios y evitó los errores que cometieron varios pilotos de experiencia. "El auto respondía bien, pude empujar y no cometí errores grandes", explicó después.

Este resultado llega en un momento clave de la temporada. La Fórmula 1 viaja ahora a Europa con varias carreras consecutivas y Colapinto acumula confianza vuelta tras vuelta. Su nombre ya suena en los pasillos de paddock como uno de los talentos a seguir de cerca.

Desde Almagro hasta Boedo, pasando por todos los barrios del país, los fanáticos argentinos volvieron a vibrar con un volante criollo. Hace años que no teníamos un piloto capaz de pelear consistentemente en la zona de puntos. Colapinto no solo está cumpliendo ese rol: está elevando la vara.

"Vamos paso a paso, pero está claro que si mantenemos este nivel podemos pelear más adelante", completó el piloto. La frase no fue casualidad. Es la declaración de alguien que ya no se conforma con llegar a la Q3 o sumar un punto aislado.

El próximo gran desafío será el GP de España en Barcelona, donde el asfalto seco y las curvas rápidas pondrán a prueba otra faceta del paquete de Williams. Pero después de lo visto en Montreal, nadie en el equipo descarta volver a sorprender.

Franco Colapinto ya no es solo "el pibe que corre en F1". Es un piloto que está empezando a marcar territorio y a hacer que el mundo del automovilismo lo mire con otros ojos. Y lo mejor, según sus propias palabras, parece estar todavía por venir.