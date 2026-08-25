Sube la temperatura desde este martes: cómo sigue la semana en Córdoba

Las condiciones se tornan más agradables con tiempo estable y nubosidad variable. Los valores térmicos irán en aumento, aunque se prevé un nuevo cambio marcado hacia el fin de semana.

Desde este martes 25 de agosto de 2026, las temperaturas comienzan a subir de manera gradual en la provincia de Córdoba, ofreciendo un respiro tras los fríos intensos de los últimos días.

Según el pronóstico, el tiempo se presenta estable en gran parte del territorio, aunque con nubosidad variable que alternará entre claros y nublados. Las mínimas rondarán los 5 a 8 grados en la capital y el Gran Córdoba durante la madrugada, mientras que las máximas treparán hasta los 18-20 grados por la tarde, valores más acordes a la transición hacia la primavera.

El ascenso térmico se mantendrá a lo largo de la semana. Para el miércoles se esperan máximas cercanas a los 21 grados, con vientos leves del norte que aportarán sensación de mayor tibieza. El jueves y viernes seguirán la misma tendencia, con temperaturas que podrían alcanzar los 23-24 grados en el centro de la provincia, siempre bajo un cielo que oscilará entre parcialmente nublado y con algunos claros.

Sin embargo, hacia el próximo fin de semana se anticipa un marcado cambio de condiciones. Un frente frío ingresaría desde el sur, provocando un descenso significativo de las temperaturas, posible aumento de la nubosidad y vientos más intensos. Este giro, típico de la inestabilidad de fin de invierno, podría traer mínimas por debajo de los 5 grados nuevamente y máximas que no superarían los 15 grados el domingo.

En el interior provincial, el comportamiento será similar aunque con matices. En los valles de Punilla, Calamuchita y Traslasierra, las mínimas serán algo más bajas por la noche, pero el ascenso diurno se sentirá con fuerza. En tanto, en Río Cuarto, Villa María y San Francisco, las máximas del miércoles y jueves podrían rozar los 22 grados.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional y estaciones locales se recomienda a los cordobeses ir preparando abrigo ligero para las tardes pero sin descuidar campera para las mañanas y noches, especialmente si se viaja al interior. No se prevén precipitaciones en lo inmediato, lo que favorece las actividades al aire libre durante la primera parte de la semana.

Hasta acá, los datos del pronóstico oficial. El ascenso es bienvenido, pero conviene seguir de cerca la evolución hacia el fin de semana, cuando el termómetro volverá a recordarnos que todavía es invierno.