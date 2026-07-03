Colapinto marca el camino: la promesa italiana de Red Bull que tramita su licencia argentina

Mientras Franco Colapinto se afianza en la Fórmula 1, un joven talento italiano del programa de Red Bull inició los trámites para obtener la licencia de piloto argentino y seguir sus pasos hacia la máxima categoría.

Franco Colapinto abrió una puerta que varios pilotos internacionales ya miran con atención. El argentino, que debutó en la Fórmula 1 con Williams y demostró un nivel competitivo, se convirtió en referencia para talentos que buscan sumar experiencia en categorías locales antes de dar el salto definitivo.

Ahora, una de las promesas del Red Bull Junior Team, el italiano Matteo de Palo, inició los trámites para obtener la licencia deportiva argentina. Según información que circula en el ambiente del automovilismo, el piloto de 17 años ya presentó la documentación ante la Comisión Deportiva Automovilística del Automóvil Club Argentino (ACA) para poder correr en el país.

De Palo, nacido en Milán, forma parte del programa de jóvenes de Red Bull desde hace dos temporadas. En 2024 compitió en el Campeonato Italiano de F4 y en la Euro 4, donde mostró un ritmo veloz y buena capacidad de adaptación. Su interés por la Argentina no es casual: el equipo busca que acumule kilómetros y presión competitiva en un campeonato exigente como el de Fórmula Regional o incluso la Fórmula 3 local.

El antecedente de Colapinto es clave. El de Pilar corrió en la Fórmula Regional de Medio Oriente y en la F3 antes de llegar a la F1, pero también tuvo un paso por el TC y otras categorías nacionales que le permitieron entender la exigencia del público y las pistas argentinas. Ese camino mixto parece ser el que Red Bull quiere replicar con algunos de sus pupilos.

Desde el entorno de De Palo confirmaron a este medio que los trámites están avanzados y que la licencia podría estar lista en las próximas semanas. El objetivo inmediato sería sumarse a alguna fecha del campeonato argentino de Fórmula Regional, que cuenta con un calendario que permite combinarlo con sus compromisos europeos.

La movida no es aislada. En los últimos meses, otros pilotos del viejo continente han mostrado interés en correr en la Argentina, atraídos por la calidad de las pistas, el nivel de los rivales y la posibilidad de sumar experiencia bajo presión. Colapinto demostró que el paso por categorías locales puede ser un trampolín real hacia la máxima categoría.

En Red Bull creen que correr en Argentina permite a sus pilotos entender mejor el manejo en condiciones variables, el trabajo con equipos sudamericanos y la gestión de la expectativa mediática, algo que Colapinto manejó con madurez en su llegada a Williams.

Por ahora, el italiano mantiene su foco en Europa, donde sigue disputando el resto de la temporada de F4. Pero la puerta argentina ya está en marcha. Si los trámites se concretan, podría debutar antes de fin de año en alguna prueba o fecha del campeonato nacional.

El caso vuelve a poner en discusión la importancia de los puentes entre el automovilismo europeo y el argentino. Mientras Colapinto se gana su lugar en la F1, otros talentos internacionales miran el camino que abrió el piloto de 21 años y buscan replicarlo.

Desde Última Hora seguiremos de cerca el avance de los trámites de Matteo de Palo y su posible llegada al automovilismo nacional, un movimiento que podría marcar un nuevo capítulo en la relación entre Red Bull y el talento sudamericano.