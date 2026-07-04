Cayó narco prófugo tras persecución cinematográfica desde Roldán hasta Rosario

Un importante narcotraficante que estaba prófugo desde hace meses fue detenido luego de una intensa persecución vehicular que se extendió por varios kilómetros en la zona sur de Santa Fe. El operativo involucró a múltiples fuerzas de seguridad y culminó en Rosario.

Un prófugo vinculado al narcotráfico fue detenido este miércoles tras una persecución que comenzó en Roldán y terminó en las calles de Rosario, en un operativo que las fuerzas de seguridad describieron como cinematográfico por su intensidad y duración.

Según los primeros datos a los que accedió Última Hora Diario, el hombre, cuya identidad aún no fue confirmada oficialmente, se encontraba evadiendo a la Justicia desde hace varios meses. Tenía pedido de captura por delitos relacionados con el tráfico de drogas en la provincia de Santa Fe.

Todo comenzó cuando personal policial intentó detener un vehículo en la localidad de Roldán, al sur del Gran Rosario. El conductor, al percatarse de la presencia de los uniformados, aceleró y comenzó una huida que se extendió por más de 15 kilómetros por la autopista y calles aledañas.

Durante la persecución, que incluyó maniobras evasivas a alta velocidad, participaron móviles de la Policía de Santa Fe, Gendarmería Nacional y agentes de la Unidad Regional II. Fuentes consultadas indicaron que en un tramo el prófugo intentó despistar a los perseguidores ingresando a barrios periféricos de Rosario, donde el tránsito y la presencia de transeúntes complicaron la maniobra.

El operativo culminó en el barrio Las Flores, donde el vehículo del prófugo perdió el control y terminó impactando contra un poste de luz. Según los informes preliminares, el hombre no presentó resistencia al momento de su detención, aunque sí intentos previos de fuga a pie.

Al momento de su arresto se le secuestraron dos teléfonos celulares, documentación y una suma de dinero en efectivo cuyo origen se investiga. Además, el auto utilizado en la huida tenía pedido de secuestro por un robo ocurrido semanas atrás en la zona norte de Rosario.

Desde el Ministerio de Seguridad de la provincia confirmaron que el detenido tiene antecedentes por narcotráfico y que formaría parte de una banda que opera en el corredor sur del Gran Rosario. Las autoridades indicaron que se trata de un “objetivo prioritario” que había logrado evadir varios operativos previos.

La causa quedó en manos de la Justicia Federal de Rosario, que ya ordenó allanamientos en domicilios vinculados al ahora detenido. Se espera que en las próximas horas se brinden más detalles sobre su identidad y el rol específico que cumplía dentro de la organización.

Este tipo de persecuciones se han vuelto más frecuentes en la región ante el endurecimiento de los controles en las rutas de ingreso y egreso de Rosario, un punto clave en el mapa del narcotráfico del país. En lo que va del año, las fuerzas federales y provinciales ya reportaron más de 40 detenciones de este tipo en el cordón industrial y sur de Santa Fe.

Desde organismos de derechos humanos locales expresaron preocupación por el riesgo que estas persecuciones implican para la población civil, y pidieron que se prioricen operativos planificados por sobre las intervenciones en caliente. La Policía, por su parte, aseguró que se siguieron todos los protocolos y que no se registraron heridos ni daños colaterales de importancia.

El caso vuelve a poner en el centro del debate la efectividad de los operativos contra el narco en una provincia que, en los últimos años, vio crecer la violencia asociada al tráfico de drogas, especialmente en el Gran Rosario.