Cayó en Rosario un prófugo narco tras una persecución desde Roldán

Un peligroso narco prófugo fue detenido en Rosario luego de una intensa persecución que comenzó en Roldán. El operativo involucró a fuerzas federales y terminó con el arresto de un hombre buscado por tráfico de drogas.

Un prófugo narco fue detenido este jueves en la ciudad de Rosario tras una persecución vehicular que se inició en la localidad de Roldán, en el departamento San Lorenzo.

Según informaron fuentes policiales, el operativo comenzó cuando personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) identificó un vehículo sospechoso en la zona de Roldán. Al intentar detenerlo, el conductor aceleró y comenzó una fuga que se extendió varios kilómetros hasta ingresar al sur de Rosario.

La persecución involucró a efectivos de la PSA, de la Policía de la Provincia de Santa Fe y de la Gendarmería Nacional. El vehículo finalmente fue interceptado en la zona de zona oeste rosarina, cerca del límite con Villa Gobernador Gálvez. El conductor, un hombre de 38 años con pedido de captura por tráfico de estupefacientes, fue detenido sin ofrecer resistencia.

El prófugo tenía un pedido de captura activo desde hace varios meses, emitido por un juzgado federal de la ciudad de Rosario por su presunta participación en una banda dedicada al narcomenudeo y al traslado de cocaína desde el norte del país. En el vehículo se secuestraron varios paquetes de marihuana y elementos que estarían vinculados al fraccionamiento y distribución de droga.

El operativo se enmarca en una serie de acciones coordinadas entre fuerzas federales y provinciales en el marco de la lucha contra el narcotráfico en el sur de Santa Fe, una zona que en los últimos años se convirtió en uno de los principales corredores de ingreso y distribución de droga en la región.

Desde la PSA destacaron la rapidez con la que se coordinaron las distintas fuerzas para evitar que el prófugo se fugara nuevamente. El detenido quedó a disposición del Juzgado Federal Nº 3 de Rosario, a cargo del juez Marcelo Bailaque, por los delitos de tenencia y comercialización de estupefacientes y por el incumplimiento de la orden de detención previa.

Este tipo de operativos mixtos se han vuelto cada vez más frecuentes en Rosario y su zona de influencia, donde la violencia narco y el narcomenudeo generan alerta constante en los barrios periféricos. Las autoridades indicaron que la investigación continúa para determinar si el detenido formaba parte de una estructura mayor.

El caso vuelve a poner en evidencia los desafíos que enfrentan las fuerzas de seguridad para controlar el flujo de drogas en el corredor que une el norte del país con el Gran Rosario, principal punto de distribución hacia el centro del territorio argentino y también hacia el exterior.